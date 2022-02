Feijóo pide "inteligencia" para resolver los problemas del PP y censura el supuesto espionaje a Ayuso: "No es normal"

Feijóo en el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha repudiado este jueves el caso del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha lanzado un mensaje sobre los conflictos internos que pueda haber en su formación, que dirige Pablo Casado: "Si hay problemas orgánicos dentro del PP en Madrid, se tienen que resolver de forma inteligente y no provocando un incendio".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, preguntado por el supuesto espionaje a su compañera madrileña desde la propia dirección del partido, Feijóo ha sido tajante y ha advertido que "no" le parece "normal". "No procede contratar a ningún investigador privado para espiar a un compañero y ver contratos que están en el portal de transparencia. Si se ha hecho, me parece inaudito e imperdonable perder el tiempo en esto", ha aseverado.

De hecho, ha ido un paso más allá y ha sugerido que quien haya dado la orden del espionaje, "si es que se produjo", debería dar "una explicación" y enfrentar las "responsabilidades" correspondientes.

El presidente gallego también ha sido preguntado sobre el contrato sanitario en cuestión del que se habría beneficiado el hermano de la presidenta madrileña y ha remarcado que, por los datos que él conoce, no le preocupa especialmente el fondo de la cuestión.

"Sí" le preocupa, ha recalcado, la situación orgánica que vive su formación. Por ello, ha vuelto a apelar a actuar de forma "tranquila", "sosegada" y con "inteligencia".