Feijóo protagonizará el sábado en Vigo un acto de precampaña

Archivo - Feijóo y Rueda, juntos en un acto político. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

La 'dos' del PPdeG destaca los cabezas de cartel de la formación: "Es una declaración de intenciones de lo que queremos para Galicia"

VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proceso que desembocará en la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre avanza y no solo con la confección de candidaturas, sino también con los actos políticos al alza. Un escenario en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prevé recalar en Vigo el próximo sábado 24 de octubre.

Según el cartel que han difundido los populares --en el que Feijóo aparece con el líder del PP gallego, Alfonso Rueda--, el acto tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Estación Marítima de Vigo.

Tendrá lugar con los cabezas de cartel al Congreso ya ratificados: el secretario general del PP, Miguel Tellado, por A Coruña; el ya diputado estatal Francisco Conde por Lugo; Ana Vázquez, en el foco en las últimas semanas por el episodio del gas pimienta en el Congreso, por Ourense; y el exconselleiro y hasta ahora secretario de la Mesa del Parlamento gallego, Julio García Comesaña, por Pontevedra.

"CUATRO NOMBRES MUY SIGNIFICATIVOS"

Este miércoles, la secretaria general del partido en Galicia, Paula Prado, ha proclamado que son "cuatro nombres muy significativos" en la comunidad. "Personas con muchísima capacidad de trabajo, un trabajo muy riguroso, muy pegado al territorio, y que conocen perfectamente las necesidades de los gallegos y gallegas", ha resaltado.

Al tiempo, ha subrayado que se trata "de una declaración de intenciones" de lo que el PPdeG "quiere para Galicia", que es, ha dicho, "el cambio del Gobierno de España" para "hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo".

Ha concluido que "es lo que necesita en este momento Galicia, un gallego que sabe perfectamente cuáles son los problemas" de la ciudadanía de la comunidad y que "se pongan las medidas necesarias para resolverlos".