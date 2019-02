Feijóo ve al relator como una "humillación" para el Gobierno y avisa: "La dignidad del pueblo español no es negociable"

Publicado 08/02/2019 18:23:06 CET

Asegura que esta figura permite "descubrir poco a poco" que Sánchez es presidente "porque el independentismo catalán lo ha querido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que la figura del relator anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para mediar en la mesa de partidos de negociación con la Generalitat de Cataluña constituye "una humillación en toda regla" para el Ejecutivo central, al "someterse" a un "chantaje permanente" de los independentistas catalanes.

En declaraciones a los medios tras su comparecencia ante la Cámara de Comercio de España en Nueva York, el titular de la Xunta ha advertido que la dignidad del pueblo español "no es negociable".

"No hay ningún presidente del Gobierno de España que pueda prescindir de la dignidad de los españoles en cualquiera de sus actuaciones y, en este caso, someterse al chantaje permanente de aquellos que no creen en la unidad de España", una "nación desde hace 500 años", ha aseverado.

En este contexto, Feijóo ha alertado de que "no hay ningún español, por supuesto ni el señor Torra --president de la Generalitat-- ni el señor Puigdemont --expresident--, que es quien manda, ni por supuesto el presidente del Gobierno, que tengan competencias para humillar al conjunto de todos los españoles".

EL RELATOR, UNA FIGURA "INEXISTENTE"

Además, ha expresado su "sorpresa" con que el Ejecutivo central "necesite utilizar una figura existente" como es, tal y como ha asegurado, el relator, en las relaciones con el Gobierno de una Comunidad Autónoma.

"Yo no estoy de acuerdo con el Gobierno socialista. No soy socialista, soy presidente de un gobierno de una Comunidad Autónoma de un partido distinto, pero no creo que el Gobierno de España se tenga que humillar ante ningún gobierno de una Comunidad, ni del Partido Socialista ni de otro", ha manifestado.

Todo ello, según Feijóo, permite "descubrir poco a poco por qué el señor Sánchez es presidente del Gobierno": "Porque el independentismo catalán lo ha querido. Ya vamos conociendo cuál es el precio que se ha de pagar para permanecer en Moncloa".