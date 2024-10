Felipe González, sobre la gobernanza de España: "La Constitución del 78 hay que resetearla, reformándola con acuerdos"

Comparte mesa de debate con Mariano Rajoy, que asegura que los "problemas" empezaron "el día que el Frankenstein se instaló en España"

O GROVE (PONTEVEDRA), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha afirmado este jueves en una intervención en el Foro La Toja que "la Constitución del 78 hay que resetearla, pero reformándola con acuerdos básicos".

Así de tajante se ha mostrado el socialista, que ha reconocido que es la primera vez que expresa esta idea en público. Lo ha hecho en la mesa de debate que ha compartido esta tarde con los también expresidentes Mariano Rajoy y Antonio Costa, español y portugués, respectivamente.

La suya ha sido la primera de un foro que se extenderá hasta el sábado y que tiene lugar en A Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra).

En esta misma línea, ha asegurado, por ejemplo, que el Senado no es una cámara de representación territorial real.

Respecto a este 'reseteo' -- "palabra de moda", según él mismo ha comentado --, ha animado a llegar a acuerdos "siempre que se preserve un bien superior, que es la integridad territorial de algo que se llama España y que es un estado-nación constitucional".

Se pregunta el expresidente si se tiene "clara" esa idea hoy en día. "Yo creo que no. Las fuerzas determinantes no es que no la tengan clara, es que están en contra de esa idea (...). ¿Qué interés tiene una fuerza independentista en que haya gobernanza en España? Ninguno", ha señalado.

RAJOY: "EL DÍA QUE FRANKENSTEIN SE INSTALÓ, EMPEZARON LOS PROBLEMAS"

Sobre esto, Mariano Rajoy ha puntualizado que "el día que el Frankenstein se instaló en España, empezaron los problemas". "Si tú te apoyas en alguien que no cree del todo en lo que hemos hecho hasta ahora, pues podemos tener un lío", ha advertido.

Otro de los temas abordados en esta misma línea ha sido la polarización de la política, que los ponentes han pedido no confundir con el bipartidismo. A este respecto, Costa ha puntualizado que es un factor de "moderación, no de radicalización".

"La polarización viene de arriba a abajo, no al revés. La gente sigue votando a las dos grandes fuerzas para que se pongan de acuerdo", ha apostillado Felipe González.

Aunque gran parte de la mesa versó sobre España, el tema a debatir era el futuro de la Unión Europea.

RETOS PARA EL FUTURO DE LA UE

Sobre esto, Antonio Costa ha pedido no cesar en la extensión de la unión. "Desde un punto de vista geopolítico, no podemos retrasar la extensión a los países balcánicos. Moldavia y también Ucrania, para que pueda vencer y decidir libremente qué quiere hacer", ha esgrimido.

Por su parte, Rajoy ha defendido que Europa no está "tan mal" como "muchos la pintan". Con todo, ha analizado algunos de los problemas que, en su opinión, podrían mejorarse para favorecer un avance positivo.

Así, ha recordado que la Unión Europea "sigue siendo un espacio de paz, objetivo fundamental de sus creadores"; es también un espacio "de democracias liberales, lo que conlleva unos valores superiores".

También ha señalado que en sus países aumenta el PIB y la Renta per Cápita y que además vienen mejorando, desde hace años, las infraestructuras. "Europa está razonablemente bien", ha insistido.

Ha identificado también una serie de retos, como son la seguridad interna y la seguridad en las fronteras. "No creo que la gente esté contra la inmigración porque sí. Están preocupados porque ven que no se controlan las fronteras. Y hay mucha gente que sus valores y principios, y forma de ver el mundo, piensa que puede comenzar a desaparecer", ha argumentado.

A la seguridad, ha añadido la economía -- "la gente quiere vivir mejor" -- y, en tercer lugar, el futuro de la Unión, "adonde vamos".

Sobre la seguridad, Felipe González ha indicado que no se puede seguir una política de "plastilina" y tampoco se puede vivir subordinado a las decisiones de Estados Unidos. "Estamos demasiado acostumbrados a depender de EE.UU., que no siempre va a estar (...). Se nos olvida muy rápido la historia de Europa", ha lamentado.