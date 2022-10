Fernández-Tapias pide a Abel Caballero que desbloquee "de forma inmediata" el IES de Navia y la apertura de las estación

VIGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha pedido al alcalde, Abel Caballero, que desbloquee "de forma inmediata" la construcción del IES de Navia, la urbanización de la ETEA y la apertura de la nueva estación de autobuses intermodal.

En un comunicado, ha acusado a Caballero de "esconderse ante las evidencias" y ha asegurado que el regidor no quiere que la Xunta inicie las obras "ya que está en campaña electoral y por eso no va a permitir una inversión que no es suya". "Es la historia de siempre", ha lamentado Fernández-Tapias mostrando su hartazgo.

"Al alcalde se le acaban las excusas. Es una vergüenza lo que hace y ya no sabe cómo explicar por qué bloquea 50 millones para Vigo", ha añadido la también delegada del Ejecutivo autonómico en la ciudad.

Por ejemplo, respecto a la estación de autobuses, la presidenta del PP de Vigo ha insistido en que la infraestructura está acabada desde hace más de cuatro meses. "¿Pero quién se va a creer a estas alturas que no queremos poner al servicio de los vigueses una estación ya finalizada? Es todo vergonzoso y ahora sabemos la verdad, tiene que acabar sus obras del ascensor HALO y pretende culpar a la Xunta de sus incompetencias", ha criticado.

"Las excusas sobre la ETEA son todavía más peregrinas porque tan solo tiene que poner los terrenos a disposición de la Xunta. Hay 12 millones para urbanizar la zona y permitir que se construya la residencia de la Fundación Amancio Ortega y el alcalde sigue enredando", ha añadido Fernández-Tapias.

Por ello, Fernández-Tapias ha subrayado que este miércoles Caballero tiene una "ocasión espléndida" de explicar por qué tiene todos esos proyectos parados, solicitando al alcalde que "cumpla con su obligación" y asista al pleno para dar explicaciones.

Precisamente este martes la concejala de Urbanismo, María José Caride, dio una rueda de prensa, donde ha vuelto a trasladar que el Ayuntamiento no se fía de la Xunta sobre la construcción del IES de Navia, por lo que no pondrá a disposición del Ejecutivo gallego los terrenos si no firman un convenio donde se establecen presupuestos y plazos.