Fernando Cortizo va 'Buscando a Santa Compaña': "Quise escapar de la visión folclórica y dar cabida a varias versiones"

El documental, que recoge distintos testimonios, pretende "reabrir el debate" y contribuir con la preservación de las tradiciones gallegas



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

A escasas horas de presentar 'Buscando a Santa Compaña' en el estreno de la sección de cine del Festival C, el director compostelano Fernando Cortizo ha concedido una entrevista a Europa Press para hablar de su pieza, un documental sociológico que se adentra en una de las leyendas más populares de la cultura gallega.

Bajo la premisa de "mantener la cultura viva", el cineasta presenta en su último trabajo una recopilación de testimonios de expertos y fuentes que aseguran haberla visto con el objetivo, entre otros, de "reabrir el debate públicamente y propiciarle un tratamiento digno".

"Nadie tiene una verdad absoluta acerca de la Santa Compaña; quise escapar de la visión folclórica de la leyenda y dar cabida a varias versiones", ha afirmado el director sobre el proceso creativo de la pieza.

En ese sentido, Cortizo ha asegurado que su interés por las tradiciones gallegas se remonta a su niñez, pero la producción del filme de ficción 'O Apóstolo' incentivó que surgiese "el germen del proyecto".

"Empezó a picarme la curiosidad y, hace diez años, decidí recolectar testimonios con la sorpresa de la variedad de versiones que me contaban. Nadie ve almas con capuchones desfilando; hay quienes ven luces, a familiares o simplemente perciben la presencia de algo".

Asimismo, ha añadido que "la gente cuenta cosas y tú puedes decidir qué enseñar y qué no. Me puse como meta que todo fuese cierto e intenté escapar de cualquier cosa que pudiera llevar al espectador a pensar que el documental está falseado".

Su intención se materializa en una pieza en la que se entremezclan los planos fijos y cerrados de las entrevistas de los participantes con los paisajes gallegos y la utilización de grabados antiguos e imágenes atemporales.

"La imaginación es más fuerte de lo que creemos; por ello tomé la decisión de no ficcionar y trabajar con las opiniones de los participantes. Grabé mucha Galicia para permitirle al espectador conocer los sitios en los que sucedieron los hechos y lo combiné con el cine clásico de los años 20 y 30".

UNA APUESTA POR LA TRADICIÓN ORAL

A lo largo de sus intervenciones, Cortizo ha adelantado que el documental recorrerá varios festivales, que podrá verse en la Televisión de Galicia y que su equipo se encuentra gestionando su inclusión en varias plataformas de streaming, pero no es en lo único en lo que pretende trascender.

"En Galicia tenemos una identidad muy auténtica que no me gustaría que se perdiese; con el documental pretendo que a la gente le pique la curiosidad y se anime a hacer otros trabajos sobre ello", ha explicado su autor.

En la línea de la preservación cultural, el cineasta ha añadido que está intentando poner en marcha una unidad didáctica para que los niños de los colegios de la comunidad pregunten a sus abuelos por historias que integran la tradición oral, recogerlas en video y preservar, a través de la comunicación generacional, las tradiciones.

EL CIERRE DE LA TRILOGÍA

Entre los adelantos que ha compartido, el artista ha mencionado que se encuentra trabajando en el guion de una película que tiene como objetivo "cerrar la trilogía" de historias y leyendas gallegas que se abrió con 'O Apóstolo'. "A raíz de los testimonios que he empleado en el documental, he escrito un guion con el que me gustaría ofrecer una visión más propia y personal de la historia", ha comentado.

La Santa Compaña no será el único elemento en común entre las tres piezas; también lo será el actor Carlos Blanco, quien ha participado en 'O Apóstolo' y narra el documental 'Buscando a Santa Compaña'.