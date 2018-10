Funcionarios de justicia hacen cola para pedir el "cese inmediato" de Rueda

Actualizado 26/02/2018 16:11:33 CET

Los sindicatos llevan semanas pidiendo que Rueda encabece las negociaciones igual que el ministro lo hace en Madrid

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de justicia se han dirigido este lunes al edificio de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), donde está la Dirección Xeral de Xustiza, para registrar varios escritos en los que piden los ceses del vicepresidente y conselleiro del ramo, Alfonso Rueda, y del director xeral de Función Pública, José María Barreiro. También solicitan volver a negociar en el Consello Galego de Relacións Laborais.

Los sindicatos llevan semanas pidiendo que Rueda encabece las negociaciones para intentar acabar con la huelga indefinida activada desde el 7 de febrero e incidiendo reiteradamente en que así lo hace el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Precisamente, tras la petición de varios sindicatos, el ministro ha convocado para este miércoles 28 de febrero una reunión para abordar la reforma de la ley del registro civil, un ejemplo que hasta ahora instaban a seguir a Rueda.

Sin embargo, los sindicatos están muy molestos con las declaraciones que el conselleiro realizó este fin de semana. En una entrevista con Europa Press, el vicepresidente afirmó que los ciudadanos gallegos eran "rehenes de la huelga", unas palabras que miembros del comité de huelga consideran "deplorables".

"Acusarnos de que hacemos rehenes a los gallegos es surrealista; ejercemos un derecho fundamental, si Rueda lo confunde con un delito como es el secuestro es que tiene un grave problema de entendimiento democrático, tan grave que debiera llevarle a dimitir inmediatamente", ha proclamado Manuel Díaz (UGT), uno de los integrantes del comité de huelga, en el que están representados los siete sindicatos del sector.

El representante sindical también ha rechazado la afirmación de que fue el comité el que "se levantó de la mesa de negociación", lo que ha tildado de "falsedad". "Los primeros que se levantaron fueron ellos, en el Consello Galego de Relacións Laborais", ha aseverado, antes de añadir que fue el propio director xeral de Función Pública el que dijo que "no" se seguiría dialogando en este marco.

"Así nos lo comunicó la presidenta", ha sentenciado, en referencia a Verónica Martínez, titular del Consello Galego de Relacións Laborais. Precisamente, los sindicatos también han registrado un escrito este lunes en el que reclaman que vuelva su mediación. "A ver qué contestan", ha reflexionado Manuel Díaz, antes de recordar que solo en este escenario hubo "avances" en la negociación.

"DOS DÍAS SIN HACER NADA"

Enfrente, ha manifestado que en las dos últimas jornadas de reunión, la semana pasada, en las que la delegación de la Xunta estuvo encabezada por Barreiro y su homólogo al frente de la Dirección Xeral de Xustiza, Juan José Martín, se vivieron "un día y nueve horas" que no sirvieron "para nada".

"Nos pasamos 18 horas viendo como los directores y los subdirectores estaban con el teléfono de un lado para otro no sabemos haciendo qué, si jugando al 'Candy Crush' o 'whatsappeando' con alguien, pero no trabajando. No hicieron nada", ha esgrimido.

ESCRITOS

Así las cosas, los funcionarios han registrado un escrito dirigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el que demandan "el cese inmediato" de Rueda por su "inoperancia, falta de interés y ante las declaraciones" realizadas por el vicepresidente.

A Feijóo le piden también que siga la negociación en el Consello Galego de Relacións Laborais, con la mediación de su presidenta.

En un tercer escrito dirigido al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, los trabajadores del sector judicial de la comunidad demandan la destitución "inmediata" de José María Barreiro.