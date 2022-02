El Gaiás alcanzará en 2022 el récord de 25 exposiciones centrándose en la itinerancia y colaboraciones internacionales

Los proyectos más destacados son 'CARNE y ARENA', 'Obxectos de desexo. Surrelismo e deseño 1924-2020' y 'Camiños creativos'

La Cidade da Cultura alcanzará este año 2022 la cifra récord de 25 exposiciones, que pondrán el foco en las colaboraciones internacionales, la itinerancia de las exposiciones y en el apoyo a la creación.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha presentado el programa del Gaiás para este año, en el que destacan las exposiciones de 'CARNE y ARENA' del cineasta mejicano Alejandro G. Iñárritu, 'Obxectos de desexo. Surrelismo e deseño 1924-2020' con obras de Dalí o Le Corbusier y 'Camiños creativos'.

Rodríguez ha explicado que este año el objetivo es organizar 200 actividades en las que participen más de 250.000 personas. La programación se enmarca en los objetivos del 'II Plan Estratégico da Cidade da Cultura' y en el décimo aniversario del Museo Centro Gaiás.

Una de las propuestas más destacadas es 'CARNE y ARENA' del director de cine Alejandro G. Iñárritu, conocido por películas como 'Birdman', 'Amores perros', 'Babel' o '21 gramos'. Será la primera vez que esta se pueda ver en la península tras haber estado en ciudades de Estados Unidos, Canadá o América Latina.

Se trata de una experiencia de realidad virtual que explora la condición humana y las experiencias de las personas refugiadas basándose en datos reales, haciendo que el espectador pueda ponerse en la piel de migrantes que atraviesan la frontera para llegar a Estados Unidos.

'CARNE y ARENA' se presentó en el 70º Festival de Cine de Cannes, siendo el primer proyecto de realidad virtual en la historia de festival. Además, en 2017 Iñárritu recibió un Oscar especial por este trabajo, reconociéndolo como "una experiencia narrativa excepcional".

COLABORACIONES INTERNACIONALES

Otro de los proyectos más esperados es 'Obxectos de Desexo. Surrealismo e deseño 1914-2020', una exposición que traerá hasta Santiago obras icónicas de Dalí, Man Ray, Giogio de Chirico o Le Corbusier, así como de diseñadores como Ingo Maurer y Gaetano Pesce.

Esta exposición llegará hasta la ciudad compostelana gracias a una colaboración con el Vitra Design Museum, a través de la Fundación 'la Caixa'.

La otra gran exposición internacional, y que cerrará el segundo año Xacobeo, es 'Camiños do desexo'. Es una propuesta que explora la relación entre caminar y la creación artística y contará con obras de instituciones como el Museo del Prado, Reina Sofía, Thyssen-Bomemisza Art Contemporary, Palacio Pitti y el Victoria y Albert Museum.

ITINERANCIA DENTRO Y FUERA DE GALICIA

Dentro de la intención de convertir el Gaiás en una "fábrica de contenidos para toda Galicia", el conselleiro ha querido destacar la itinerancia de las exposiciones. La exposición 'Foi un home. Laxeiro en América' llegará hasta París y Madrid mostrando el trabajo de este pintor gallego.

La programación la completan las exposiciones 'Xacobeo. As pegadas no Camiño', 'De lugares e cousas', 'Vía da Prata. Aires do Sur' y 'Lembranzas de mar e pedra'. Además, el conselleiro ha avanzado que "la programación no está cerrada y habrá sorpresas".

Asimismo, en la Biblioteca e Arquivo de Galicia se acogerán seis exposiciones destinadas a conocer y poner en valor grandes figuras gallegas como Reimundo Patiño, María Casares o Luz Pozo Garza.

APUESTA POR LA CREACIÓN

Román Rodríguez ha resaltado el programa de 'Residencias Artísticas do Gaiás' como "una apuesta de la Xunta para promover la creación" y convertir la Cidade da Cultura en un centro artístico en el que "germinen" proyectos artísticos tanto en las artes plásticas, escénicas, literatura o música.

La gran novedad es que este año se incorporará la realidad virtual y los videojuegos al programa. Además, el conselleiro ha asegurado que "tampoco faltarán las citas ya consolidadas" como el ciclo 'Atardecer no Gaiás' o 'Encontro de Artistas Novos'.