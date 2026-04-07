'Galicia Calidade' viajará al espacio en el primer vehículo español de transferencia orbital diseñado en Nigrán

Galicia Calidade viajará al espacio con una empresa de Nigrán - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Galicia Calidade' viajará al espacio en el primer vehículo de transferencia orbital diseñado en España por la empresa gallega UARX Space, que se lanzará en los próximos meses desde la base aérea de Vandenberg, en California.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha visitado este martes las instalaciones de esta empresa en Porto do Molle, en Nigrán (Pontevedra), que es única en España y está entre las cinco de todo el mundo en fabricar este tipo de sistemas propios capaces de maniobrar en el espacio.

'OSSIE' (Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration) es un vehículo de transferencia orbital diseñado para transportar satélites pequeños y medianos a diferentes órbitas y facilitar, así, que lleguen a su destino final.

Permitirá la inyección de satélites en órbitas terrestres no tradicionales, alrededor de la luna y en trayectorias al espacio profundo.

Lorenzana ha mostrado el "orgullo inmenso" de toda Galicia por este hito de una firma con "muchísimas posibilidades de crecimiento dentro del momento económico e industrial actual".

"Seguiremos acompañándola, porque, dentro de la Estratexia de Seguridade, Defensa e Aerospazo, es una de las empresas que tiene mayor potencialidad", ha subrayado.