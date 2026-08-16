Galicia encadena tres días de altas temperaturas desde este domingo, con 67 municipios en alerta roja

Archivo - Decenas de personas en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia encadenará tres días de altas temperaturas desde este domingo, en los que una gran mayoría del territorio superará los 30 grados. En el caso de este jornada, 67 municipios de Pontevedra y Ourense estarán bajo la alerta roja decretada por la Xunta en relación a los efectos del calor sobre la salud.

Además, Galicia es una de las comunidades autónomas que registra un mayor riesgo por incendios en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este domingo, prevé que ese riesgo sea "muy alto" o "extremo" mayoritariamente en las provincias de Ourense y Pontevedra y en el sur de Lugo.

Durante este mismo día, la Xunta ha activado la alerta de nivel rojo en los 16 municipios del interior de Pontevedra, los 32 de las Rías Baixas y los 19 de la montaña de Ourense, que suman un total de 67. Este aviso sanitario ha sido decretado en base a los datos recopilados por MeteoSalud y Meteogalicia, aunque es diferente de los que pueden ordenar los organismos meteorológicos.

De igual modo, las zonas isoclimáticas de Valdeorras, el sur de Lugo y el Miño de Ourense estarán en nivel naranja y el sudoeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra, en amarillo.

ASCENSO DE LAS TEMPERATURAS

Según la predicción de Meteogalicia, este domingo aún deja la posibilidad de lloviznas en el extremo norte y algún chubasco de carácter tormentoso durante la tarde en la provincia de Ourense y la montaña de Lugo.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, aunque las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad oeste, una tendencia que se extenderá al resto de Galicia durante el lunes y sobre todo el martes.

Precisamente, se espera que las máximas de las ciudades gallegas, salvo A Coruña y Ferrol, se sitúen por encima de los 30 grados. Los valores más altos los marcará Ourense, que se prevé que alcance los 38 grados el domingo y el lunes y el martes suba hasta los 40. Le siguen Pontevedra y Vigo, que llegarán a temperaturas de entre 33 y 35 grados.

ALTO RIESGO DE INCENDIOS

También el riesgo de incendios previsto por la Aemet se agravará con el paso de los días. Este domingo, el riesgo "muy alto" domina las provincias de Pontevedra, Ourense y el sur de Lugo, aunque municipios de estas últimas dos ya se sitúan en el "extremo". Este nivel de riesgo ganará presencia el lunes y el martes, cuando será el más habitual en los lugares mencionados.

Por su parte, A Mariña de Lugo se situará en un bajo riesgo los tres días, siendo mayoritariamente "muy bajo" este domingo. Esta jornada también están en una situación de riesgo "moderado" lugares cercanos al litoral coruñés, que verán aumentado el peligro de fuegos con el paso de los días.