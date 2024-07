Galicia exige rectificar al Gobierno: afirma que la acogida de menores de 2023 no se completó por "colapso" en Canarias

Acusan al Gobierno de "deslealtad" y avanzan que "no van a aceptar de ningún modo" este tipo de "falsedades"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha vuelto a exigir este jueves una rectificación al Gobierno central después de que acusase a varias comunidades de no haber acogido a los menores migrantes comprometidos en 2023, algo que la administración autonómica niega. Aseguran que la acogida -- de 28 menores en el caso de Galicia-- no se completó por el "colapso" administrativo que sufre Canarias.

Así lo han transmitido esta mañana varios cargos autonómicos, entre ellos la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que participó por videoconferencia en la conferencia sectorial celebrada este miércoles en Santa Cruz de Tenerife.

En declaraciones a los medios tras participar en el foro ‘Desafíos y oportunidades de la España rural: Galicia’ organizado por Fundación MAPFRE, la conselleira ha tachado de "deslealtad" las acusaciones del Ejecutivo respecto a comunidades que "habían recibido financiación en 2023 sin acoger a los menores".

"Eso no es cierto. A día de hoy todavía no recibimos a los 28 menores no acompañados correspondientes a 2023. Con lo cual, no es que las comunidades seamos insolidarias, sino que los acuerdos firmados con Canarias todavía no se enviaron a esos menores", ha insistido Fabiola García.

La conselleira ha relatado que el propio presidente de Canarias reconoció en la conferencia sectorial las "dificultades a nivel burocrático, a nivel administrativo" que están afrontando. "Pidieron disculpas por todas las trabas que tuvieron, la saturación que tienen en estos momentos", ha señalado.

Estas acusaciones también han protagonizado la Comisión de Política Social del Parlamento de Galicia, ante la que ha comparecido el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, que acompañó además a la conselleira en su intervención en la conferencia sectorial.

"La Xunta siempre ha aceptado y ha cumplido los acuerdos de distribución de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Llevamos desde 2021 trabajando y acogiendo de forma coordinada y discreta. Soy muy claro. Galicia aceptó las distribuciones y cumplió. Que no es lo que está diciendo el Gobierno de España", ha asegurado, señalando que "el camino correcto "son los acuerdos, no la imposición".

Ha afirmado además que "no van a aceptar de ningún modo" que se acuse a Galicia o al resto de comunidades de "insolidarias" y ha tachado esas declaraciones de "falsedades", volviendo a trasladar lo comunicado por la conselleira.

"Tenemos todas las comunicaciones y podemos demostrarlo sin ningún problema", ha concluido.

RECEPCIÓN DE 26 MENORES

Asimismo, Jacobo Rey ha reiterado la "solidaridad" gallega con Canarias, Ceuta y Melilla, pero sí ha criticado haberse enterado de la convocatoria de la conferencia sectorial "por los medios y no por los canales oficiales, como es lo habitual". Para el director xeral esto denota "inacción e improvisación" del Estado.

"Mientras las comunidades autónomas hacemos planteamientos bastante razonables, desde el 'sentidiño' propio de Galicia, el Gobierno central volvió a actuar con deslealtad, atacando a las comunidades con medias verdades o falsedades", ha censurado.

Rey ha pedido "trabajar con previsión, planificación y coordinación" con el Gobierno central y con las distintas administraciones, además de contar con "reglas de juego claras y equitativas, iguales para todas las comunidades", así como disponer de los recursos que garanticen la atención adecuada.

En esta línea, ha apuntado que acoger "no es solo ofrecer alojamiento, sino cubrir todas sus demandas básicas: cobertura sanitaria, necesidades educativas, necesidades especiales..."

Con todo, ha continuado, Galicia ha aceptado recibir a 26 nuevos menores migrantes. "La Xunta considera que acoger a un menor no acompañado es una cuestión de humanidad. Galicia es tierra solidaria", ha reiterado.

Fabiola García se ha expresado en la misma línea y ha reivindicado el sistema gallego, "distinto del resto de comunidades" por utilizar "una plena integración en el sistema de protección de menores".