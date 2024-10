La Xunta creará un centro de alto rendimiento en Pontevedra y justifica eliminar el bono deporte porque "no se dan las circunstancias" al bajar el IPC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha avanzado que la Xunta pedirá al Estado el traspaso de las competencias de meteorología, ya que se busca emplear a MeteoGalicia para "facilitar dar determinadas alertas" y que sean "mucho más concretas en algún sitio".

En la comisión parlamentaria en la que expuesto los presupuestos de su departamento para 2025, Calvo ha apuntado que en el temporal Kirk se pudo comprobar que el servicio de MeteoGalicia es "mucho más preciso" que la agencia estatal Aemet al ser "más exacto" en algunas zonas, por lo que reclamarán esta competencia para Galicia.

Sobre la gestión del litoral, apunta que la propuesta inicial del Estado "no deja de ser asombrosa", por lo que espera que se avance en una negociación "acorde a lo que pone la ley y dijo el Tribunal Constitucional". Igualmente, el Gobierno gallego seguirá con la demanda del traspaso de la autopista AP-9 y el ingreso mínimo vital (IMV).

De tal forma, Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes contará con un presupuesto de 589,5 millones de euros para 2025, un 2,1% más, menos que la media de subida de las cuentas gallegas.

DEPORTE

En su intervención, Calvo ha explicado que se reservan medio millón de euros en las cuentas de 2025 para dar los primeros pasos de la ampliación del centro de tecnificación deportiva de Pontevedra y convertirlo en un Centro de Alto Rendimiento (CAR), en el marco de una inversión global de 22 millones. Recuerda que Galicia tiene una cifra récord de 1.335 deportistas de alto nivel.

En materia de deportes, la diputada socialista Paloma Castro ha cuestionado "dónde está el bono deporte" en los presupuestos, que reduce a una medida electoralista que solo se hizo para las autonómicas, ya que "16 millones se esfumaron en un año".

En respuesta, Calvo ha justificado que ese bono se activó cuando había una subida del IPC "muy elevada" y un situación para las familias "muy complicada". "No renunciamos a ponerlo en otro momento", asevera, pero "en este momento no son las circunstancias".

Asimismo, su departamento reserva 3,1 millones al plan de patrocinio de equipos y becas para deportistas; 3,9 millones para el programa Xogade con el pago de seguros; así como 14,4 millones para infraestructuras deportivas y 8,2 millones para el tejido asociativo deportivo, entre otros.

JUSTICIA

En lo tocante a justicia, Calvo indica que "a comienzo de año" comenzarán las obras de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago (4,8 millones) y se finalizarán las del edificio judicial de A Estrada (1,7 millones). También 5,6 millones se invertirán en eficiencia energética en juzgados y 6,6 millones van a consolidar el reconocimiento de la trayectoria profesional del personal de la administración de justicia. Se reserva una partida de 850.000 euros a la creación de más de una veintena de plazas de funcionarios en las nuevas unidades judiciales que conceda el Ministerio de Justicia.

La retribución a profesionales de la abogacía y procuraduría por el servicio estatal de asistencia jurídica gratuita crece un 8,6%, hasta superar los 15 millones, e incluye nuevos conceptos tras la actualización de los baremos durante las negociaciones con estos colectivos.

También habrá 9,9 millones a las obras del inmueble de los juzgados de la calle Lalín, en Vigo, para albergar dependencias para un centenar de asociaciones. Reserva 2 millones para avanzar en la construcción de la nueva delegación territorial de la Xunta en Ourense, en fase de redacción.

Por otra parte, habrá 216,6 millones en materia de movilidad, con las bonificaciones de la tarjeta Xente Nova y la Tarifa +65, con avance en las obras de las estaciones intermodales pendientes --destacan 16,6 millones a la de A Coruña y 6,1 millones en la de Lugo--.

COOPERACIÓN LOCAL Y OTRAS PARTIDAS

Calvo remarca que los municipios recibirán 168 millones del Fondo de Cooperación Local en 2025, con un aumento de 5,4 millones del fondo base para municipios de menos de 15.000 habitantes.

Cree necesario aclarar la delimitación de competencias en el ámbito local, por lo que recuerda que trabaja en la actualización de la ley de administración local de Galicia, en lo cual compromete "diálogo".

Sobre este punto, el conselleiro afirma "no encontrar colaboración" con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), pues acusa a su presidente, Alberto Varela, de "actuar más como portavoz del PSOE que como portavoz de los municipios", "con independencia del color político".

Para emergencias serán 40 millones --incluyendo partidas de Axega y Agasp--, con la comarcalización pendiente del parque de bomberos de Santiago, para lo cual "solo falta el acuerdo del Ayuntamiento con su propio cuerpo municipal de bomberos".

La Dirección Xeral de Relacións Exteriores tendrá 12 millones, destinados sobre todo al Plan Anual da Cooperación Galega con 10 millones, un 10,3% más.

Finalmente, Diego Calvo ha utilizado su turno de cierre para indicar que están "muy preocupados" con la falta de avances del Corredor Atlántico, ya que siguen "sin tener contestación" por parte del Gobierno. "No sabemos absolutamente nada de inversiones", agrega.

POSTURA DE LOS GRUPOS

Durante el debate, Iago Tabarés (BNG) ha reprochado que esta "macroconsellería", dice, "no tiene sentido" al mezclar desde justicia con deportes y emergencias. Entre otras cuestiones, lamenta que no actúe para atajar la demora judicial, ya que hay un 60% más de expedientes pendientes que en 2016 y no se contemplen en los presupuestos "la creación de ninguna unidad judicial".

Paloma Castro (PSdeG) ve "muy mejorables" los presupuestos, en lo que observa un "grave problema" de financiación local que "asfixia" a los municipios. Apunta a la necesidad de incrementar el personal en los juzgados mixtos, además de que afea las obras judiciales pendientes como el Imelga y el edificio de A Estrada, que "parece la obra del Escorial".

Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha avisado de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene "pendiente" una reunión con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para abordar diferentes asuntos como la futura delegación de la Xunta y parcelas que puede emplearse para materia deportiva y universitaria.

Mientras, Paula Prado (PP) defiende estas cuentas y se muestra "muy sorprendida" de que ahora el PSdeG "echa de menos" el bono deporte después de que el año pasado lo tildase de "bono chándal".