Galicia pide la dimisión de la ministra de Sanidad ante su "inacción" en el conflicto del Estatuto Marco médico

Archivo - Fotos Xunta / Sanidade / O Conselleiro De Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha explicado que, ante la "inacción" de la Ministra de Sanidad, Mónica García, respecto al conflicto por el Estatuto Marco de los médicos, tanto Galicia como otras comunidades han solicitado formalmente la dimisión de la ministra.

Así lo ha señalado el responsable sanitario gallego, que este jueves ha participado telemáticamente en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Caamaño lamenta que, "una vez más, no haya habido ningún avance" respecto al "mayor conflicto" que afecta ahora a la sanidad española, la huelga por el Estatuto Marco.

"Llegados a este punto parece que el ministerio está muy cómodo en esta situación, que está teniendo un gran impacto en las comunidades autónomas. En Galicia, con más de 200.000 actos asistenciales suspendidos", ha remarcado en declaraciones distribuidas a los medios.

Dado que, apunta, "no parece que vaya a hacer el esfuerzo necesario por solventar los problemas", Galicia y otras comunidades han decidido solicitar formalmente la dimisión de la ministra de sanidad.