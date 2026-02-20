Galicia recibe con honores a las esculturas de Carboeiro, con las que regresa "un trozo esencial de su legado medieval"

Regresan a Galicia las esculturas del Mosteiro de Carboeiro. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pasaba poco de las 9,00 horas de la mañana de este viernes cuando una multitud de representantes de entidades culturales, sociales y políticas se congregaban a las puertas del Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela para dar la bienvenida a dos piezas expoliadas hace casi 70 años en Galicia, las esculturas del pórtico del Mosteiro de Carboeiro, que regresan gracias a un acuerdo entre la Xunta y el Ayuntamiento de Barcelona y con las que vuelve también "un trozo esencial del legado medieval" de la Comunidad.

Así lo ha resumido durante el acto oficial la directora del Museo das Peregrinacións, Esperanza Gigirey, una institución que, por el momento, custodiará y expondrá estas "dos obras de incalculable valor histórico" que son, además, "testimonio de un pasado artístico excepcional".

Se trata, en palabras del conselleiro de Cultura, José López Campos, de "una cuestión de justicia que era necesario resolver", la restitución de estas piezas medievales a su lugar de origen, Galicia, aunque con la vista puesta a que puedan regresar también a Carboeiro.

El mandatario gallego ha elogiado el proceso "realmente sencillo" por el que se ha logrado este paso y por el que ha agradecido su colaboración tanto al Ayuntamiento de Barcelona como al Museo Marés, que custodiaba las piezas. También ha tenido palabras para el actual conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que inició este proceso cuando ocupaba responsabilidades en Cultura.

"El objetivo era que las estatuas de Carboeiro volviesen para Galicia, y vamos a poder disfrutar de ellas durante, como mínimo, 20 años", ha resumido López Campos, que ha confiado en que este acuerdo "abra la puerta" a futuras colaboraciones para recuperar "muchas piezas que en su momento fueron expoliadas y que están distribuidas por los museos del mundo".

UNA "RELACIÓN EJEMPLAR"

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha dado la enhorabuena a todos los implicados en este acuerdo y lo ha contrapuesto al "largo periplo judicial" para recuperar las estatuas del Mestre Mateo que estaban en manos de la familia Franco. "Podemos comparar los dos procesos", ha dicho, por un lado una reclamación judicial "para poder recuperarlas a la fuerza" y, por otro, "una relación ejemplar entre administraciones y en colaboración con el museo que las tiene en propiedad".

En consecuencia, la alcaldesa ha confiado en que esto "marque el futuro" y "sirva de ejemplo" para "recuperar otras piezas" en la misma situación, como es el caso de las columnas del altar del Apóstol, que están en el Museo Arqueológico Nacional.

En el acto ha participado también el concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, que ha remarcado la "voluntad de colaboración" entre administraciones para "hacer justicia" y que las esculturas pudiesen estar en su "lugar de origen".

"Que tengan representación en su lugar de origen, qué mejor acto de justicia a su historia", ha dicho Marcé, que ha expresado su deseo de que, en su momento, puedan volver también a Silleda, al propio monasterio que las vio nacer y ha confiado en que este proceso "sirva de ejemplo de otras situaciones similares".

ROBADAS DURANTE EL FRANQUISMO

Las piezas románicas, un Cristo en Majestad y una talla con símbolos de los evangelistas San Lucas y San Xoán, pertenecían originalmente al tímpano de la fachada principal del monasterio benedictino de Carboeiro, un bien patrimonial que durante el siglo XX sufrió "importantes expolios", hasta el nivel de que, actualmente, reste en él muy poca escultura.

Las piezas fueron sustraídas durante el franquismo, concretamente en el año 1957, según pudo trazar el investigador Francisco Prado-Vilar, artífice documental de que estas esculturas hayan podido regresar a Galicia.

Su trabajo, tal y como ha narrado este viernes a los medios, tuvo como parte central demostrar en qué momento habían sido sustraídas estas esculturas. "Se sabía que estaban en Barcelona, pero no había constancia exactamente de cuando habían sido robadas del monasterio, y eso es fundamental". La clave estuvo en la denuncia por la sustracción, que data de 1957, esto es, después de que Carboeiro fuese declarado Monumento Nacional, en 1931.

"Como tal, estaba protegido desde ese momento y no podía quitarse ningún elemento arquitectónico del conjunto", ha contado Prado-Vilar, indicado que, cualquier transacción posterior a esa fecha, "sería declarada inmediatamente ilegal". La trazabilidad histórica de las piezas, igual que en el caso de las de Abraham e Isaac, ha sido esencial en el proceso.

QUE PUEDAN REGRESAR A CARBOEIRO

Para el investigador, el regreso a Galicia de estas piezas es "una ocasión histórica", teniendo en cuenta que el Monasterio de Carboeiro es "uno de los principales monumentos relacionados con la Catedral de Santiago y la obra del Mestre Mateo", que actualmente tiene "el contexto arquitectónico" pero "muy poca escultura".

"Su recuperación es fundamental para el patrimonio de Galicia", ha dicho Francisco Prado-Vilar, que ha visto esta situación "un paso para una vuelta definitiva a Galicia" y ha advertido que las piezas "no deben de salir otra vez" de la Comunidad. Como fin, ha confiado en que, el un futuro, puedan regresar a Carboeiro dentro de un proyecto museográfico adecuado.

Las piezas, ha destacado el investigador, "son fundamentales porque pertenecen al entorno del taller del Mestre Mateo" y, aunque más pequeñas que las recuperadas de Abraham e Isaac del Pórtico de la Catedral, son "preciosas desde el punto de vista estilístico".

Al igual que en su discurso ha mencionado la alcaldesa, el investigador también ha confiado en que este tipo de acciones abran la puerta a la restitución de otras piezas enajenadas, como es el caso de las columnas románicas del primitivo altar de la Catedral de Santiago, dos de las cuales se ubican en el Museo Arqueológico de Madrid. "Se adquirieron en 1930 por parte del Estado y, en ese momento de centralización, las piezas iban siempre a los museos de Madrid", ha apuntado Prado-Vilar, confiando en que la política actual, "descentralizadora", pueda devolverlas a un museo gallego.