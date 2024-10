Galicia recuerda a las víctimas de la DANA con un minuto de silencio

Delegación del Gobierno y subdelegaciones se ofrecen como "vehículo de enlace" para contactar con gallegos

A CORUÑA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha trasladado este jueves su solidaridad con las víctimas y los afectados por la DANA que deja decenas de fallecidos y que ha afectado especialmente a la Comunidad Valenciana. Así, se han guardado minutos de silencio ante la Delegación del Gobierno, en A Coruña, y en las subdelegaciones.

Tras el acto en la ciudad herculina, el delegado del Ejecutivo central, Pedro Blanco, ha transmitido un mensaje de "cariño, apoyo y proximidad a las personas afectadas, a sus familiares y allegados" así como toda la "ayuda necesaria". "Lo importante es atender a las personas y el Gobierno de España no va a dejar absolutamente a nadie al margen ni atrás", ha recalcado.

Cuestionado por la posible existencia de gallegos entre las 95 personas fallecidas hasta el momento, ha apuntado que "es muy pronto" para "dar ningún tipo de identificación".

Asimismo, ha puesto a disposición de la población tanto la Delegación como las Subdelegaciones del Gobierno para servir de "vehículo de enlace" para contactar con los gallegos que "residían allí por motivos de ocio o de trabajo" que no estén localizables por su entorno.

AYUDAS

Respecto a líneas de colaboración ciudadana con los damnificados, Blanco ha explicado que se abrirán cuentas solidarias que se harán públicas a través de las redes sociales para "canalizar de alguna manera cualquier tipo iniciativa privada o particular". No obstante, ha insistido en que de momento "estamos en la fase inicial, no se acabó la emergencia".

El minuto de silencio en A Coruña, contó con la asistencia, entre otros, del presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena; el de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG),José María Gómez y Díaz-Castroverde, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; así como personal de la plantilla de la Delegación del Gobierno e integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, este miércoles se guardaron minutos de silencio ante las sedes de las principales instituciones de Galicia, como el Parlamento gallego, la Xunta de Galicia, las diputaciones y los ayuntamientos.