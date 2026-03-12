Los gallegos esperan cerca de 100 días de media para una prueba diagnóstica, 10 más que el año anterior

1068444.1.260.149.20260312140213 Presentación de las listas de espera a final de 2025 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los datos asistenciales correspondientes al año pasado en Galicia evidencian un incremento de la actividad, con un nuevo máximo histórico en cirugías, pero un incremento de los tiempos de espera medios tanto para operarse como para una primera consulta o para una prueba diagnóstica. En este último caso, los gallegos esperan de media casi 100 días, 10,5 días más que al cierre del año anterior.

Así lo reflejan los datos de las listas de espera que se han presentado este jueves en el edifico del Sergas en Santiago de Compostela y que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha vinculado a la huelga de facultativos por el estatuto marco que afectó a los hospitales gallegos en el mes de diciembre y que, previsiblemente, seguirá teniendo influencia este año.

"La evolución estuvo muy condicionados por las jornadas de huelga del último tramo del año", ha dicho Caamaño, apuntando que, si se tienen en cuenta los datos a 30 de noviembre, los parámetros son significativamente mejores. Por ese motivo, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad de la ministra" de Sanidad, para que "escuche y llegue a acuerdos con los médicos" y que "este impacto negativo de las huelgas pase lo antes posible".

La demanda de actos médicos durante 2025 en Galicia fue superior a la del año anterior. Por ello, junto con la influencia de las huelgas sanitarias, aunque todos los índices registran un incremento de actividad, los tiempos de espera también se amplían.

En concreto, la espera media para operarse en Galicia al cierre de 2025 era de 72,8 días, 5,7 días por encima del año anterior. La espera para una primera consulta de especialista, por su parte, se sitúa en 62,6 días de media, 1,8 días más; y la espera para pruebas diagnósticas crece 10,5 días, hasta los 97,8 días de media.