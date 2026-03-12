Los gallegos esperan cerca de 100 días de media para una prueba diagnóstica, 10 más que el año anterior

Presentación de las listas de espera a final de 2025 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los datos asistenciales correspondientes al año pasado en Galicia evidencian un incremento de la actividad, con un nuevo máximo histórico en cirugías, así como un aumento generalizado de los tiempos de espera medios tanto para operarse como para una primera consulta o para una prueba diagnóstica, en este último caso con una espera media de casi 100 días.

En concreto, la espera media para operarse en Galicia al cierre de 2025 era de 72,8 días, 5,7 días por encima del año anterior. La espera para una primera consulta de especialista, por su parte, se sitúa en 62,6 días de media, 1,8 días más; y la espera para pruebas diagnósticas crece 10,5 días, hasta los 97,8 días.

Así lo reflejan los datos de las listas de espera que se han presentado este jueves en el edificio del Sergas en Santiago de Compostela y que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha vinculado a la huelga de facultativos por el estatuto marco que afectó a los hospitales gallegos en el mes de diciembre y que, previsiblemente, seguirá teniendo influencia este año.

"La evolución estuvo muy condicionada por las jornadas de huelga del último tramo del año", ha dicho Caamaño, apuntando que, si se tienen en cuenta los datos a 30 de noviembre, "la tendencia era buena".

Los paros de diciembre, ha dicho el conselleiro, supusieron más de 1.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas, "sin contar las que dejaron de programarse" por este motivo. "La huelga por el estatuto marco tiene un clarísimo impacto en los pacientes y en los tiempos de espera", ha dicho Gómez Caamaño, que ha admitido que es una cuestión "que no podemos obviar" y que les "preocupa mucho".

Por ese motivo, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad de la ministra" de Sanidad, para que "escuche y llegue a acuerdos con los médicos" y que "este impacto negativo de las huelgas pase lo antes posible".

MÁS CIRUGÍAS Y MÁS ESPERA

Según el informe, el pasado año se realizaron en los quirófanos del Sergas 207.409 intervenciones, un 1,3% más que el año anterior, lo que supuso un "nuevo máximo histórico", ya alcanzado también el pasado ejercicio. El año 2024 y el 2025 son los únicos de la serie histórica con más de 200.000 intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, también se han incrementado los tiempos de espera. En concreto, a 31 de diciembre los gallegos esperaban 72,8 días de media para operarse, 5,7 días más que un año antes, y 2025 se cerró con 49.554 pacientes esperando una intervención quirúgica, 1.219 más que hace un año.

Por prioridades, todas experimentan un incremento en los tiempos de espera quirúrgica. Concretamente, los pacientes de prioridad 1 esperan 3,1 días más de media, hasta los 20,2, aunque las cifras se mantienen dentro de los estándares exigidos. Los pacientes de prioridad 2 esperan 6 días más, hasta los 72,9 de media; y los de prioridad 3 aguardan 75,7 días de media por una operación, 5,8 días más que los datos del año anterior.

También suben los pacientes que llevan más de seis meses esperando una intervención quirúrgica: son 2.810, el 5,7% del total. Hace un año, este grupo suponía el 3,9% del total de pacientes esperando una intervención.

En cuanto a la edad, en 2025 se realizaron algo más de 98.000 intervenciones quirúrgicas a mayores de 65 años --un 2,3% más que el año anterior--. Algo más de 4.000 de estas intervenciones eran a personas mayores de 90 años.

CONSULTAS

En 2025, los hospitales gallegos realizaron casi cinco millones de consultas externas, 77.455 más que el año anterior, de las que la inmensa mayoría (casi 4,4 millones) fueron presenciales.

El tiempo medio de espera para una primera consulta fue de 62,6 días, 1,8 días más que 12 meses antes, y el año se cerró con 205.248 pacientes en espera, 8.981 más que el año anterior. Según el informe, el 41% de estos pacientes llevan esperando más de 60 días por una primera consulta de especialista.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Sin embargo, los peores datos a nivel global son los de espera para la realización de pruebas diagnósticas: 97,8 días de media a 31 de diciembre de 2025, 10,5 días más que un año antes.

Los centros hospitalarios gallegos realizaron 3,7 millones de pruebas diagnósticas a lo largo del año pasado, un 2,8% más que el año anterior, lo que supone algo más de 100.000 pruebas adicionales. Entre los servicios que más incrementaron su número de pruebas, están los TAC, los estudios de radiología o las endoscopias.

A 31 de diciembre había en Galicia 123.947 pacientes en espera de una prueba diagnóstica, 10.341 más que un año antes.

VÍAS RÁPIDAS

Las vías rápidas oncológicas del Sergas registraron el año pasado también un "récord histórico" de 27.254 consultas, 1.862 más que el año anterior, lo que supone un incremento por encima del 7%. Entre las vías que más crecieron están la del cáncer de colon y la del cáncer de endometrio --18,8% más de consultas-- y la de cáncer de próstata --14,5% más de consultas--.

En cuanto a los tiempos medios de espera, se situó, a modo global, en 5,6 días, 0,2 por debajo de los datos del año anterior. Los pacientes en espera, sin embargo, se incrementaron, de 356 a 460.

La vía rápida con más espera es la de cáncer oncohematológico, con 6,3 días --2,3 más-- y la que tiene menos aguarda es la de melanoma, con dos días --5,5 menos que el año anterior--. Destaca también la disminución de tiempo de espera de la vía rápida de cáncer de endometrio, 3,6 días menos, hasta los 5,8.

Asimismo, el Sergas también batió otro récord en el número de pacientes beneficiados por la Ley de garantías de tiempos máximos, con cerca de 62.000 enfermos atendidos y superando, por primera vez, los 60.000 actos asistenciales garantizados en un año. De ellos, algo más de 26.000 fueron consultas externas, 23.391 pruebas diagnósticas y 12.549 actos quirúrgicos.