El Gobierno da luz verde a una inversión de 207 millones de euros en los aeropuertos de Galicia

(I-D) La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de pre - Diego Radamés - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el documento de regulación aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de casi 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 207 millones de euros se invertirán en los de Galicia.

En el aeropuerto de A Coruña, en los próximos cinco años la inversión alcanzará los 50 millones de euros repartidos en actuaciones en terminal para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen, el nuevo edificio SEI (de salvamento y extinción de incendios) y cocheras, actuaciones en campo de vuelo y plataforma y urbanización zona aviación general, aumento del ancho de la franja, mejora en ayudas visuales.

En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, la inversión de los próximos cinco años alcanzará los 107,9 millones de euros, con actuaciones como la mejora de procesos y calidad en área terminal, en campo de vuelo y plataforma, mejora de la seguridad, vallado perimetral, renovación de pasillos antirretorno, incremento de la seguridad operacional, regeneración de pista, pavimentos de rodadura, sistemas de información y comunicaciones, elementos de campo, renovación y mejora de sistemas eléctricos, sistema SAI (de alimentación ininterrumpida), mejoras en central eléctrica, simulador de fuego y ampliación de aparcamientos.

Mientras, en Vigo, se invertirán 49,4 millones de euros y las principales actuaciones son aquellas de mejora de procesos y calidad en área terminal, en campo de vuelo y plataforma, mejora de la seguridad, vallado perimetral y equipamiento de seguridad, incremento de la seguridad operacional, ampliación de franja, mejoras en aparcamiento, sistemas de información y comunicaciones, elementos de campo y simulador SEI.

El ministerio informa de que este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente de Transportes.

Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.