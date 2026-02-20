El Gobierno defiende el rechazo a la conexión eléctrica para Altri: "El proyecto tenía mucha incertidumbre"

Archivo - Manifestación contra el proyecto de Altri convocada por Ulloa Viva, Mina Touro-O Pino Non y PDRA, a 14 de diciembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido la exclusión de Altri de la propuesta de Planificación de Electricidad 2025-2030, "realizada con criterios técnicos", y ha subrayado que para atender una demanda "del calibre" de la fábrica que la multinacional lusa quería implantar en la comarca de A Ulloa "habría que construir una infraestructura específica" para un proyecto que, ha añadido, "tenía mucha incertidumbre".

Así lo han señalado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras avanzar la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el archivo de la iniciativa de Altri debido a la "falta" de conexión eléctrica.

Según el departamento estatal, la propuesta del Ejecutivo central se realizó "con criterios técnicos" que tuvieron en cuenta "la complejidad del territorio y sus condicionantes económicas, sociales y ambientales para proyectar las futuras infraestructuras".

En esta línea, estas mismas fuentes han apuntado que para atender una demanda "del calibre de Altri" sería necesario "construir una infraestructura específica" y, "si el proyecto, que tenía mucha incertidumbre, no se materializaba finalmente", se hubiese construido "una red innecesaria, un activo varado, pagado por los consumidores".

Por el contrario, el Miteco ha manifestado que con las ampliaciones de capacidad previstas para otras zonas, como los puertos de A Coruña o de As Pontes, no sucede lo mismo, ya que "hay multitud de proyectos estudiando su viabilidad y no hay riesgo de que el refuerzo de la red eléctrica no tenga un uso posterior".

En todo caso, el Ministerio ha reivindicado que la nueva planificación permitirá a Galicia doblar la demanda punta" para el año 2030.