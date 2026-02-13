El Gobierno gallego abre el plazo de recogida de aportaciones para elaborar la nueva Ley de aprendizaje permanente

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado en la presentación de la nueva Ley de aprendizaje permanente de Galicia, que este viernes ha abierto el plazo de recogida de aportaciones para su elaboración.

De este modo, y con la publicación de la consulta pública previa en el Portal de Transparencia, se inician los trámites de redacción de la ley, la cual prevén enviar al Parlamento de Galicia a inicios del próximo año 2027.

Se trata de una ley que aglutinará por primera vez toda la oferta autonómica de aprendizaje permanente, no solo la ofrecida por la Consellería de Educación, sino también la que imparten otros departamentos de la Xunta.

Además, el conselleiro ha recordado que la nueva ley sustituirá a la de 1992, "actualizándola para dar respuesta a las necesidades actuales en un contexto social totalmente diferente". Por su parte, la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, ha insistido en la necesidad de crear un nuevo marco normativo frente a una ley "que tiene más de 30 años".

"La nueva ley supondrá un cambio de paradigma en el aprendizaje de las personas adultas, una evolución hacia un sistema integrado en cuatro pilares. El aprendizaje para el desarrollo personal y social; la cualificación y recualificación; la información, orientación e innovación; y la formación de los formadores", ha desgranado la directora.

OBJETIVOS DE LA LEY

Al amparo de esta ley se creará una plataforma digital en la que la ciudadanía podrá consultar toda la oferta formativa disponible, así como los calendarios y formas de acceso, entre otra información. Asimismo, se impulsará la orientación para que cada persona que desee mejorar su formación o cualificación esté acompañada y asesorada a la hora de hacerlo.

A mayores, la habilitación de un sistema integrado y la aplicación de herramientas de inteligencia artificial a su gestión permitirá reducir la burocracia y simplificar los procesos. De manera paralela, el desarrollo de la nueva ley supondrá el avance progresivo en la oferta de formaciones en línea.

De tal forma que, manteniendo las opciones presenciales, se incremente las opciones a distancia, "accesibles la cualquier persona desde cualquier lugar, algo especialmente relevante para el rural gallego y que está demandando la población trabajadora".

COLECTIVOS DE ATENCIÓN PREFERENTE

Según han explicado, los colectivos de atención preferente serán los grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, aquellas personas con bajo nivel educativo; población migrante; población reclusa y personas pertenecientes a colectivos sociales desfavorecidos.

Y, por otro lado, la población adulta que busca la mejora profesional o académica para incrementar su integración y desarrollo personal y social o por exigencias laborales.

Cabe recordar que este lunes el Consello de la Xunta aprobó iniciar los trámites para esta nueva ley que busca "adaptar la formación continua a los cambios sociales, tecnológicos, académicos y laborales" registrados en las últimas décadas.