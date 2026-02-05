El Gobierno gallego publica la nueva convocatoria de ayudas de la 'Tarxeta Benvida', con un presupuesto de 31,9 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la nueva convocatoria de las ayudas de la 'Tarxeta Benvida', a la que la Xunta destinará un total de 31,9 millones de euros para este 2026.

Tal y como ha explicado el Gobierno gallego en una nota de prensa, en esta orden de ayudas "se consolidan las mejoras realizadas en las últimas convocatorias y, especialmente, en la del año 2024", ya que se introdujo la posibilidad de conceder la tarjeta a mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de gestación.

También se mantendrá la opción de otorgar esta tarjeta a las familias que acojan de forma permanente a uno o más menores de hasta tres años de edad, además, se simplificarán los trámites al eliminar el anexo de solicitud de extensión de la tarjeta y hacer dicha revisión totalmente de oficio.

Con carácter general, la cuantía total de la ayuda que reciben las familias a través de esta tarjeta es de 1.200 euros durante el primer año de vida del menor, una cantidad que se duplica el primer año para el tercer hijo y sucesivos.

Con todo se incrementará un 25% para las familias que viven en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, asimismo, la vigencia de la tarjeta se puede extender hasta los cuatro años de vida del menor para aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad.

Cabe recordar que esta ayuda está destinada a atender los gastos relacionados con el nacimiento, adopción o acogimiento permanente de menores de hasta tres años de edad, que estén derivados de la compra de productos para la crianza.

Así, puede usarse en establecimientos de puericultura o especializados en artículos y productos para la infancia, así como en farmacias, parafarmacias, ópticas, librerías, supermercados y tiendas de alimentación.