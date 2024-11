El gobierno de Santiago alerta de un intento de estafa en redes usando la imagen de la empresa de transporte municipal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de Santiago ha alertado de que se ha detectado en redes sociales un intento de estafa para el que se usa, mediante un perfil falso de 'Facebook', la imagen de Tussa, la empresa de transporte municipal.

A través de esta página fraudulenta, se ofrece una tarjeta con supuestos beneficios para viajes ilimitados en los autobuses de la ciudad por solo 2,35 euros durante seis meses, como parte de un aniversario de la empresa.

La web insta incluso a "apresurarse" con el gancho de que "solo hay disponibles 500 tarjetas" a ese precio.

El gobierno local ha alertado del intento de estafa en redes e insta a no abrir el link, no proporcionar datos personales y no difundir.

Asimismo, fuentes municipales han confirmado que el caso se ha denunciado ante la Policía Nacional y que Santiago no es la primera ciudad en la que se registra un intento de estafa de este tipo.