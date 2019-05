Gonzalo Caballero pide concentrar en el PSOE los "votos de progreso" y que no se "pierdan" en "fuerzas minoritarias"

Publicado 20/05/2019 13:18:42 CET

Perelló pide una "red de alcaldes" socialistas que permitan "poner las cosas fáciles a los ciudadanos"

PONTEVEDRA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha pedido concentrar "todos los votos de progreso" en el Partido Socialista y que "no se pierdan" en "fuerzas minoritarias que no tiene capacidad de poner a alcaldes".

En una visita realizada este lunes al mercado de Sabarís, en Baiona (Pontevedra), acompañado por el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, así como por varios candidatos a las alcaldías de la comarca, Gonzalo Caballero ha hecho un llamamiento a todos los gallegos que "quieren ver una Galicia de progreso" para que vayan a votar el próximo domingo.

"Para que vayan a votar en estas municipales a los alcaldes y alcaldesas socialistas, a los candidatos socialistas que son referencia de progreso en las libertades, solidaridad, compromiso con el galleguismo, con una Galicia que funcione mejor", ha manifestado.

Y es que, conforme ha señalado el dirigente socialista, estas elecciones municipales son "una nueva oportunidad" para que los gallegos ratifiquen y reprueben a un presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "no está a la altura de las circunstancias de Galicia".

"El triunfo electoral de los socialistas en las generales es el inicio del fin del ciclo de Feijóo al frente de la Xunta, y queremos tener ayuntamientos gobernados por socialistas para que el progreso en Galicia siga avanzando y para el que fin del PP al frente de la Xunta vaya a ser una realidad más pronto que tarde", ha apuntado.

"NOS JUGAMOS LA EUROPA QUE QUEREMOS"

En su intervención, además, Gonzalo Caballero ha subrayado la importancia de las elecciones europeas que se celebran también el próximo 26 de mayo. "Nos jugamos la Europa que queremos, nos jugamos la Europa de los pueblos y de la ciudadanía, que tiene encima de la mesa una amenaza que viene de la mano de la ultraderecha", ha avisado.

En este contexto, ha subrayado que "el voto útil" para "frenar el riesgo que supone la ultraderecha en España y Europa es el voto al Partido Socialista". "El partido que ganó las generales, el partido de la igualdad de oportunidades, de la justicia social", ha manifestado.

Por tanto, ha incidido en la "importancia" de las elecciones europeas y ha vuelto a pedir a la ciudadanía que respalde la candidatura socialista que encabeza el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al que ha descrito como el "mejor candidato para deferentes los intereses de la ciudadanía en Europa".

"UNA GRAN MOVILIZACIÓN"

Por su parte, el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, ha apelado también a una "gran movilización". "El líder de la derecha --en referencia a Pablo Casado-- decía ayer que necesitaba victorias y recuperar el voto para ponerle las cosas difíciles al Gobierno. No, no es así, necesitamos alcaldes y presidentes de comunidad para ponerle las cosas fáciles a los ciudadanos, no a Pedro Sánchez, a los ciudadanos", ha expresado.

En esta línea, también ha considerado necesario votar a los socialistas para "frenar la destrucción" que, según ha indicado, "ya ha planificado este fin de semana la extrema derecha en Milán". "Por lo tanto, el voto que pedimos a los gallegos es que, al igual que supieron esta vez optar por el progreso en vez de la regresión, que opten por la paz y la concordia en Europa", ha manifestado tras advertir de los riesgos del avance de la ultraderecha.

Además, ha pedido a los gallegos que faciliten esa "red de alcaldes". "No para ponerle las cosas fáciles o difíciles del gobierno, sino para poner las cosas fáciles a los ciudadanos y a Europa, porque tenemos el mejor espacio de seguridad y libertad en el mundo y no tenemos que destruirlo sino construirlo", ha apuntado.

"A seguir dando el ejemplo que disteis en el último proceso electoral, que no fue más que decir que Europa, que empieza y acaba en esta tierra, tiene que tener el vendaval del Atlántico que la haga consolidarse como tierra de libertad y fraternidad", ha apuntado.

CANDIDATOS MUNICIPALES

En la visita también han participado los candidatos del PSOE a las alcaldías de Gondomar y Baiona. Así, en primer lugar, el aspirante socialista en Baiona, Carlos Gómez, ha asegurado que en este municipio pontevedrés hay "muchos frentes abiertos" debido a la "mala gestión" política del actual equipo de gobierno y se ha comprometido a dar una solución, en los "primeros diez días", a los trabajadores del Ayuntamiento.

Por su parte, el candidato del PSOE a revalidar la Alcaldía de Gondomar, Paco Ferreira, ha avanzado que los "pilares básicos" de su proyecto pasan por aprobar un plan general de ordenación del territorio, la implantación de un plan integral de acondicionamiento de las carreteras de todas las parroquias, así como la materialización del polígono de A Pasaxe para incrementar los puestos de trabajo.