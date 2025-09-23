Greenpeace pide a la Xunta que no autorice el proyecto de Altri si el Gobierno confirma el rechazo a la subestación

Archivo - El barco de Greenpeace, Artic Sunrise, con una bandera, a 12 de junio de 2024, en Ría de Arousa, A Coruña, Galicia. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha pedido a la Xunta que no autorice el proyecto que la multinacional portuguesa Altri quiere instalar en la localidad lucense de Palas de Rei si se confirma que la iniciativa queda excluida de la planificación eléctrica 2025-30 del Gobierno, tal y como anunció este lunes el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

En una nota de prensa, la asociación espera que el Ejecutivo central ratifique su decisión al ser un proyecto "altamente lesivo desde el punto de vista ambiental y contrario a la transición ecológica".

Así, Greenpeace ha recordado que el proyecto, según se recoge en la Declaración de Impacto Ambiental, "tiene una demanda eléctrica estimada de 5 MW durante la fase de obras, pero necesita de 110 MW durante la fase de explotación, por lo que requiere una subestación eléctrica y un permiso de conexión para una futura línea de alta tensión de 220 kW". Esta conexión, subraya, "no entra en los planes del Gobierno central, al parecer por no cumplir los requisitos técnicos y ambientales".

Asimismo, ha señalado que esta exclusión de la planificación eléctrica se suma a la denegación de fondos PERTE de descarbonización, en cuya convocatoria el proyecto "obtuvo la segunda peor puntuación al no garantizar una reducción de emisiones suficiente y usar demasiados combustibles fósiles".

"La macrocelulosa de Altri ya debería haber sido rechazada hace tiempo por sus graves afectaciones ambientales y por el enorme rechazo social generado. Se ha insistido en impulsar un proyecto que no viene a sumar nada a la sostenibilidad futura de la industria gallega y que ha generado un conflicto social de gran calado que Galicia no se merece. Los indicios de su inviabilidad desde todos los puntos de vista son cada día más palpables. No va a tener suficiente materia prima si no se abre un nuevo ciclo de plantación de eucalipto; no va a tener electricidad suficiente sin conexión eléctrica; no va a tener agua porque no se pueden obviar los futuros impactos del cambio climático y existen incluso serias dudas de que vaya a tener mercado para tal cantidad de producto final", ha manifestado el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos.