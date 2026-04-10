El grupo mixto defiende en el Parlamento gallego sus propuestas por Ourense que "beneficiarán a cualquier provincia"

El portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno gallego se enfrenta al Debate sobre el Estado de la - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo mixto Armando Ojea ha defendido en el debate sobre el estado de la autonomía sus 40 propuestas por Ourense que, según ha afirmado, "beneficiarán a cualquier provincia", como las relativas al ámbito sanitario.

En concreto, el parlamentario de Democracia Ourensana planteó 40 propuestas y la mesa del Parlamento autonómico admitió todas, según ha destacado en su intervención este viernes, en la que ha recordado que su "función fundamental" en la Cámara gallega es "defender los intereses de la provincia de Ourense".

En todo caso, como "el reglamento exige hacer las propuestas en una clave más genérica y más general", ha augurado que las iniciativas que salgan adelante "beneficiarían, lógicamente, a cualquier provincia" y "a cualquier ciudad, a cualquier zona, a cualquier comarca".

En todo caso, Ojea las ha presentado "pensando en las cuestiones que más precisa" a su entender la provincia de Ourense.

Así, además de abordar aspectos de la atención sanitaria, las propuestas de Democracia Ourensana también se dirigen a campos como el de la vivienda, la seguridad y el Xacobeo, entre otros.