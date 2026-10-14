La Guardia Civil detiene en Verín (Ourense) a un hombre tras sustraer un vehículo e incautársele cocaína y heroína

La Guardia Civil detiene en Verín (Ourense) a un hombre tras sustraer un vehículo e incautársele cocaína y heroína
La Guardia Civil detiene en Verín (Ourense) a un hombre tras sustraer un vehículo e incautársele cocaína y heroína - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 13:42
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OURENSE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Verín (Ourense) ha detenido a un hombre de procedencia portuguesa como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, hurto de uso de vehículos, conducción temeraria y positivo en drogas, después de haber sustraído un vehículo y haberle sido incautadas cocaína, heroína y dinero en efectivo.

Tal y como ha informado la Comandancia a través de un comunicado, el varón --de 52 años de edad-- se dio a la fuga después de saltarse un control de Tráfico a la entrada de Verín y huir por el casco urbano de la localidad hasta ser interceptado por los agentes.

Una vez realizadas las pruebas de alcohol y droga y tras efectuar un registro en su vehículo, el detenido dio positivo en sustancias estupefacientes y se le intervinieron 18 gramos de cocaína, 9 gramos de heroína y 3.285 euros en efectivo, todo ello oculto entre sus pertenencias.

En este sentido, la Comandancia ha ratificado que el vehículo que ocupaba el hombre figuraba sustraído en Portugal.

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