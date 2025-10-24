Herida una mujer tras volcar con su vehículo en Celanova (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencias tuvieron que liberar a una mujer que resultó herida tras volcar con su vehículo en la OU,404, a su paso por Vilanova dos Infantes, en el municipio ourensano de Celanova.

Según la información del 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 09.00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma al localizar el vehículo volcado.

La central de emergencias movilizó a los Bomberos de Celanova, que tuvieron que acceder por el maletero para liberar a una mujer, la única ocupante del turismo.

Hasta el punto también se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron a la herida en ambulancia al centro hospitalario de referencia, la Guardia Civil y el personal Protección Civil de la localidad.