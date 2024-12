Herida una persona en una pelea a la salida de una discoteca en Boiro (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido a primera hora de este domingo tras producirse una pelea con varias personas implicadas a la salida de una discoteca del municipio coruñés de Boiro.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 07.15 horas a la altura del número 75 de la Avenida da Constitución.

Asimismo, el 112 Galicia tuvo constancia de esta pelea a través de una llamada de un particular que en un primer momento señalaba que no había heridos, pero, a continuación, trasladaba que sí que había un joven en el suelo y que apreciaba que no podía respirar, por lo que se solicitó asistencia sanitaria.

Además del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los operadores de la central de emergencias también dieron aviso a la Guardia Civil.

Por otra parte, también en Boiro, el 112 Galicia recibió una llamada de un particular que, sobre las 08.00 horas de este domingo, solicitaba asistencia sanitaria en las inmediaciones de la carretera AC-305, en el lugar de Escarabote, señalando que había una pelea.

En este caso, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) también se informó a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil.