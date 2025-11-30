Herido grave un joven al caer desde lo alto de una fuente en A Coruña y derribar su estatua

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido grave al caer desde lo alto de la fuente de plaza de Azcárraga, en A Coruña, y ha sido trasladado al hospital. Paralelamente, la estatua que coronaba el monumento --conocido como Fuente del Deseo-- ha quedado derribada.

Pasadas las 00.00 horas de la madrugada del domingo, el joven, de 25 años, subió hasta la estatua, que, de forma accidental, cayó con él al ceder su base, según explican los Bomberos. Efectivos de este servicio se trasladaron hasta el lugar al ser requeridos por la Policía Local para asegurar la zona.

Además, el 061 envió una ambulancia medicalizada para trasladar al joven al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).