Herido un hombre tras ceder el suelo de su vivienda en Castro Caldelas (Ourense)

OURENSE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras sufrir una caída mientras trabajaba en su propia vivienda, en el municipio ourensano de Castro Caldelas, después de que cediese el suelo.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el suceso ocurrió sobre las 17.45 horas, momento en que la central de emergencias tuvo constancia del incidente.

Al principio, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 dio aviso de que una casa podría haberse derrumbado y que podría haber personas atrapadas en su interior.

Con estos datos, los operadores del 112 activaron un dispositivo de emergencias e informaron de la situación al GES de Castro Caldelas y de Quiroga, a los Bomberos de Valdeorras, a los agentes de la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil. Además, el personal sanitario movilizó un helicóptero medicalizado con base en Ourense para desplazarse al lugar.

Una vez en el punto, los equipos de emergencias confirmaron que la persona ya se encontraba fuera de la vivienda y atendida por el personal sanitario, por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos.

Posteriormente, el herido fue trasladado en helicóptero al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Las primeras valoraciones apuntan a que el accidente no se debió a un derrumbe, sino a que el suelo cedió mientras el hombre realizaba trabajos en el interior de la vivienda.