Un herido leve en un accidente múltiple en la AP-9, en Vilaboa, después de que arrojasen piedras a la calzada - GUARDIA CIVIL

VIGO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida de carácter leve en un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la AP-9, a su paso por Vilaboa (Pontevedra), después de que se arrojasen piedras a la calzada.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar a las 8,3 horas en el kilómetro 138, sentido Vigo y un total de 4 vehículos se vieron implicados.

En este punto, un vehículo resultó impactado en el parabrisas por el lanzamiento de la piedra desde un paso elevado, lo que derivó en un accidente múltiple con los automóviles que lo seguían.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.