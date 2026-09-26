La hermana de Xosé Humberto Baena, último fusilado por el franquismo, pide al Ayuntamiento de Vigo un homenaje oficial

Archivo - Xosé Humberto Baena, último fusilado de la dictadura, y su hermana, Flor, en una imagen de archivo. - CEDIDA POR FLOR BAENA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Flor Baena, hermana de Xosé Humberto Baena Alonso --el último fusilado por el franquismo el 27 de septiembre de 1975--, ha solicitado formalmente al alcalde de Vigo, Abel Caballero, la organización de un homenaje y una conmemoración oficial por parte del Ayuntamiento vigués.

Según ha denunciado Baena, hace dos semanas solicitó una reunión con el regidor vigués sin haber obtenido respuesta. Además, ha criticado que el Ayuntamiento rindiera tributo recientemente a los alcaldes asesinados en 1936 pero "olvide a un vigués sometido a torturas y a un juicio injusto por un delito no cometido".

En este contexto, Baena ha recordado que en julio de 2025 recibió del por parte del Gobierno la declaración de reparación que anulaba el juicio y la condena a su hermano y en octubre fue objeto de un homenaje en el Congreso, junto a la familia del otro vigués fusilado el 27 de septiembre de 1975, José Luis Sánchez Bravo.

"Lamento que el PP no mandara a ningún representante a ese homenaje y sigo esperando a que Feijóo se reúna conmigo para explicarle el caso de mi hermano", ha declarado Flor Baena, que, preocupada por el desconocimiento sobre la dictadura entre los jóvenes, escribió a la ministra de Educación para que Xosé Humberto figure en los libros de historia como un asesinado y no como un asesino.

Con todo, este domingo se celebrará un acto de homenaje en el cementerio de Pereiró, organizado por la Comisión 27 de Septiembre y un grupo de allegados a Baena. El acto contará con la participación de Amnistía Internacional, cuya portavoz en Vigo, Isabel Flores, ha subrayado que los estándares internacionales de la ONU exigen disculpas públicas y actos de homenaje a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.