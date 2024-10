La huelga del transporte de viajeros provoca en Galicia cancelaciones y retrasos puntuales, también en buses escolares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La huelga en el transporte de viajeros, convocada este lunes a nivel estatal, ha provocado en Galicia algunas cancelaciones y retrasos puntuales de líneas de autobuses urbanas e interurbanas, incluidas las escolares.

El responsable de Movilidad de UGT en Galicia, Martín Martínez, ha destacado a Europa Press el seguimiento de esta huelga que convoca este sindicato junto con CCOO para reclamar la jubilación anticipada en el sector a nivel estatal.

Martínez subraya que, por lo general, "solamente están saliendo servicios mínimos" y, en algún caso, tampoco estos se están cumpliendo.

En el caso del transporte urbano de Santiago, el gobierno local ratifica que a primera hora hubo autobuses que "no pudieron salir por la presencia de piquetes" que lo impedían, aunque sí permitieron operar las líneas que van hacia los hospitales.

En A Coruña, en cambio, no se detectaron apenas incidentes ni retenciones especiales con motivo de esta huelga, tal y como aseguran fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

El responsable de UGT apunta a que la participación en el paro podría ser mayor si no hubiese unos servicios mínimos que considera "abusivos" y si la CIG, que no lo apoya, no hiciese el fin de semana "un llamamiento a que se fuera a trabajar". "Por tanto, estamos luchando contra la patronal y contra otro sindicato por razones absurdas", añade.

