Un incendio en Marín (Pontevedra) calcina tres vehículos y obliga a desalojar una vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el municipio pontevedrés de Marín, concretamente en la zona de Moledo, calcinó tres vehículo y obligó a desalojar una familia.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Marín, el suceso se produjo sobre las 02.00 horas de este viernes y en la zona próxima a la empresa Alkimak.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, dos camiones de los Bomberos de O Morrazo, que sofocaron a las llamas que también afectaron a la fachada de la nave.

Asimismo, las cuatro personas de la familia desalojada, dos de ellas menores de edad, fueron atendidas por personal sanitario que se trasladó al punto en dos ambulancias.

Todos se encontraban en buen estado, salvo una mujer adulta que presentaba síntomas de ansiedad por la situación. De esta forma, la familia fue trasladada y realojada en un hotel de la localidad.