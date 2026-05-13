Investigados dos hombres como presuntos autores de un incendio forestal en Ponteareas que calcinó 880 hectáreas en abril

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de Ponteareas (Pontevedra) investiga a dos varones como presuntos autores de un incendio forestal que calcinó 880 hectáreas este abril en el municipio pontevedrés. Fue el 6 de abril de 2026, a las 14.47 horas, cuando se declaró este incendio forestal en el lugar de Mouro, en la parroquia de Padrons.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, el fuego se originó en un tractor que realizaba trabajos forestales en la zona y las llamas afectaron al monte arbolado y matorral.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona de Ponteareas y la UIFO de la Xunta, se ha determinado la posible negligencia del dueño del tractor y del trabajador que lo operaba, quienes se encontraban en el lugar cuando se produjo el incendio.

Por todo ello, se ha procedido a la investigación de ambos como presuntos autores de un delito de incendio forestal. En concreto, se investiga a un vecino de Bueu de 49 años y a un vecino de Fornelos de Montes de 32 años.

Con todo, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en trabajos en zonas forestales, especialmente en periodos de riesgo elevado de incendios.