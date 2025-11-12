Investigan la desaparición de una usuaria de una residencia de mayores de Carballo (A Coruña)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil tiene abierta una investigación por la desaparición de una usuaria de una residencia de mayores de la localidad coruñesa de Carballo.

Según fuentes del 112 consultadas por Europa Press, la central de emergencias recibió el aviso de la falta de esta mujer, de 79 años, el pasado día 7 de noviembre poco antes de las 14.00 horas.

Para el operativo de búsqueda se han movilizado hasta el momento efectivos de la Policía Local de Carballo y agentes de la Guardia Civil.

Además, la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro ha comunicado que se ha solicitado su colaboración para tratar de localizarla, ya que se valora la posibilidad de que pudiera haber visitado a una amiga residente en este barrio coruñés.

Así, ha pedido a los vecinos que estén atentos y que si alguien la ha visto o puede aportar cualquier información lo comunique en los teléfonos 981 70 40 65 (ext. 1515108 / 1515030) o 062.