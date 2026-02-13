Investigan a tres personas tras hallar un corzo muerto en un vehículo en Lobios (Ourense)

Corzo abatido hallado en un vehículo en Lobios (Ourense). - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Lobios, en el marco de la operación 'Lusket Doce' contra el furtivismo, ha tomado declaración a tres personas en calidad de investigadas como presuntas autoras de un delito contra la fauna, tras localizar en el interior de un vehículo el cadáver de un ejemplar macho de corzo (Capreolus capreolus), así como varias armas con munición del mismo calibre.

Según ha informado la Guardia Civil, la patrulla intervino las armas, la munición y el animal abatido, que fue trasladado a los servicios oficiales de la Delegación Provincial de la Consellería do Medio Ambiente e Cambio Climático para la realización de la preceptiva necropsia con el fin de determinar la causa de la muerte.

Una vez conocidos los resultados, el pasado 28 de enero de 2026, el Seprona tomó declaración a los tres implicados como investigados por no encontrarse en periodo hábil de caza, no poder acreditar la lícita procedencia del animal ni formar parte de ninguna batida, montería o rececho autorizado.