A JEC rexeita os recursos de Sumar e Podemos contra a súa exclusión do debate deste mércores en TVE

Tamén tomba a impugnación de Vox contra o plan de RTVE e confirma a sanción contra Abel Losada por un acto "electoralista"

A Xunta Electoral Central (JEC) rexeitou os recursos presentados por Sumar e Podemos contra a exclusión das súas candidatas do debate electoral que organiza este mércores TVE e ao que, após declinar a súa participación o aspirante do PP, Alfonso Rueda; asistirán a nacionalista Ana Pontón e o socialista José Ramón Gómez Besteiro.

Tanto Sumar como Podemos Galicia impugnaran o plan de cobertura de Corporación Radio Televisión Española ante a xunta electoral galega, que descartou o recurso, como tamén fixo co de Vox que demandaba que a súa candidatura fose considerada por diante das da coalición encabezada por Marta Lois e o partido morado ao entender que, ao presentarse por separado, non poden ser consideradas herdeiras da coalición que concorreu ás xerais de xullo.

No tres casos, a través de resolucións facilitadas aos medios este mércores polo TSXG, a JEC desestima os recursos e valida o criterio seguido pola xunta galega. Así, lembra que existen case unha ducia de acordos emitidos pola propia JEC desde 1989 que determinan que non resulta contrario á lei electoral que se limite a participación en debates electorais ás organizacións con representación "nas últimas eleccións equivalentes".

Por tanto, descarta ordenar a RTVE a incluír no debate da noite do mércores ás candidatas Marta Lois por Sumar e Isabel Faraldo, de Podemos. Estes últimos, tamén demandaran ante a autoridade electoral que se lles priorizase por diante da súa exsocios de coalición, Sumar, no tratamento da súa información no bloque de campaña e na orde das entrevistas concedidas aos candidatos.

Con todo, a JEC rexeita os seus argumentos e lembra que a xurisprudencia establece que, para establecer quen ten preferencia no caso de formacións que concorreron xuntas en anteriores comicios pero agora fano por separado, levan a cabo uns cálculos en función dos resultados logrados e o peso de cada unha dentro da candidatura.

Estes cálculos, continúa, establecen que tanto a Sumar como a Podemos correspóndelles ser tratados como forza política significativa, pero descarta que poidan agregarse ao partido morado os apoios logrados por Recortes Cero, coa que se presenta en coalición ás eleccións do domingo 18 de febreiro.

RECURSO DE VOX

Por tanto, ratifica o acordo da xunta electoral galega, como tamén fai co recurso que presentou Vox que pedía ser considerado tamén un grupo político significativo por diante de Sumar, xa que entendían que esta é unha candidatura nova que, ao separarse de Podemos, non pode ser considerada herdeira da coalición que concorreu ás xerais de xullo nas que logrou case o 11% dos votos e dous escanos por Galicia.

Nunha resolución na que un membro da xunta emitiu un voto particular que non foi aínda trasladado, apela tamén ao citado cálculo sobre o peso repartido entre Sumar e Podemos polo que lle corresponde "un 5,46% dos votos válidos" nas xerais do 23 de xullo, superando o limiar do 5% "que constitúe o requisito para a súa consideración como grupo político significativo" que marca a instrución da JEC de 2011.

Ese 5% do voto, como lembra no texto a xunta, non foi alcanzado en Galicia por Vox nin nas eleccións autonómicas de 2020 (2,05%), nin nas xerais de xullo (4,87%) nin nas municipais de maio de 2023 (0,63%), polo que avala que RTVE excluseye ao partido do seu plan de cobertura.