Jordi Sevilla asegura que la "mayor anormalidad política" de España es que PP y PSOE no sean capaces de pactar "nada"

Cree que "algo falla" en el Gobierno cuando aumentan las familias con dificultades mientras crecen los beneficios del Ibex 35

RIBADEO (LUGO), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, el socialista Jordi Sevilla, ha asegurado que la "mayor anormalidad política" que tiene el Estado español es que "los dos grandes partidos, el PP y el SPOE", "no sean capaces de sentarse a hablar, pactar y negociar nada".

Así lo ha trasladado este viernes durante su participación en el Foro Sargadelos en Ribadeo (Lugo), donde ha asegurado que hay cuestiones que "solo se resuelven en común" como puede ser el de la vivienda. "Pongámonos de acuerdo, hagamos una ley excepcional y durante tres años habilitemos un sistema especial, urgente y rápido" para construir vivienda, ha trasladado para sostener que el problema de la vivienda "tiene solución" pero exige que se pongan de acuerdo Gobierno central, comunidades y ayuntamientos. "Es decir, en términos políticos, PP y PSOE", ha señalado.

Esto, si bien ha señalado que no todos tienen que estar de acuerdo, permitiría demostrar que "la democracia es útil para resolver los problemas" y frenar "ese afán antisistema" y la marcha de los jóvenes hacia Vox.

"Si yo fuese joven, hombre, no sé si votaría a Vox o a Podemos, me da lo mismo, ¿pero qué me ofrecen los partidos del sistema? Hostias en el Parlamento, insultos permanentes y ningún acuerdo. Es decir, ninguna solución a mis problemas", ha censurado el exministro que recientemente publicó un manifiesto en el que pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE, al que culpa del auge de la extrema derecha.

En su intervención en el Foro Sargadelos, Sevilla ha lamentado que la "crispación política" y que se funcione "como si hubiese dos Españas absolutamente separadas por un abismo que no se puede rellenar de ninguna de las maneras".

Además, ha criticado que, en estos momentos, en el Parlamento no se habla de las "cosas importantes", en las que se debe definir una política de Estado como la posición de España en Europa, las tecnologías inteligentes o el acceso a informaciones estratégica, entre otras cuestiones.

"DESAPEGO"

En este sentido, ha incidido en que hay un "desapego muy fuerte" entre los ciudadanos y las instituciones y ha llamado la atención sobre el hecho de que las últimas encuestas del CIS adviertan de la desconfianza de los ciudadanos tanto hacia el presidente del Gobierno como hacia el líder de la oposición.

"Si no te fías ni del que está ni del que razonablemente puede sustituirle, entonces es que tenemos un problema muy gordo de despego de sistema", ha sostenido.

Además, Jordi Sevilla, que ha puesto en valor el crecimiento de la economía registrado en los últimos años, ha considerado que este crecimiento "no se ha repartido bien". "El 48% de los contratos laborales son precarios. Hemos cambiado la temporalidad por otros tipos de precariedad laboral y estamos descubriendo la figura que hace unos años era impensable, la del trabajador pobre", ha señalado citando los informes de Cáritas y contraponiendo estos datos con los beneficios registrados por las empresas del Ibex 35.

"Que con un Gobierno, el más progresista de la historia de la humanidad y mi gobierno, que quienes estén encantados sean los del Ibex 35 mientras la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes, es que algo está fallando", ha sostenido.

Sevilla ha asegurado "negarse a aceptar" que este contexto "no tiene arreglo". "Yo me niego a aceptar esta situación política empantanada que tenemos y cuyos resultados generan tanta insatisfacción en tanta gente, no tenga arreglo", ha manifestado.

Así las cosas, ha dicho que él lo "está intentando" en el seno de su partido. "Yo estoy intentando mover conciencias en una línea de funcionamiento y de trabajo distinta de la actual", ha manifestado en una intervención en la que ha criticado que el PSOE esté llevando a la práctica "un modelo político" que se traduce en "derrota electoral tras derrota electoral".