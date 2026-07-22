Jóvenes gallegos del exterior participan en la nueva edición del programa Conecta con Galicia en el Camino

Jóvenes participantes en el programa Conecta con Galicia en el Camino han participado en la primera etapa del recorrido que realizan por distintas rutas jacobeas, acompañados por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda - XUNTA

OURENSE, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes participantes en el programa Conecta con Galicia en el Camino han participado este miércoles en la primera etapa del recorrido que realizan por distintas rutas jacobeas, un arranque en el que han estado acompañados por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

Miranda, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Manuel Pardo, ha compartido en Ourense junto a los jóvenes alojados la Residencia Juvenil Florentino López Cuevillas los primeros pasos de la Vía de la Plata. Los 41 participantes sellaron su compostela en la Oficina de Turismo de la Xunta, dando así inicio simbólico a esta experiencia que les permite reencontrarse con sus raíces gallegas a través del Camino de Santiago.

Posteriormente, el secretario xeral se ha trasladado a Chapela (Redondela) para realizar también el primer tramo del Camino Portugués con otro grupo de participantes, en este caso alojados en la Residencia Juvenil Altamar de Vigo. En esta ocasión ha estado acompañado por la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

El programa Conecta con Galicia en el Camino, organizado por la Secretaría xeral da Emigración en colaboración con la Dirección xeral de Xuventude, reúne este año a cerca de 100 jóvenes de entre 18 y 21 años de hasta seis países distintos de América.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer los vínculos con la tierra de origen a través de una experiencia vital, cultural e identitaria como es el Camino de Santiago.

Durante los próximos días, los participantes realizarán un tramo de más de 100 kilómetros a pie, complementando su estancia con actividades culturales y de conocimiento de la realidad socioeconómica y educativa de la Galicia actual.

Con esta, la iniciativa alcanza ya las 36 ediciones y suma más de 3.600 participantes desde su puesta en marcha, consolidándose como uno de los programas de referencia de la Xunta para acercar las nuevas generaciones de la diáspora a sus raíces y fortalecer los lazos que unen a Galicia con su colectividad en el exterior.