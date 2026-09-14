Juan Carlos I llegará este miércoles a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas

Archivo - El Rey emérito Juan Carlos I participa durante las regatas en el Club Naútico de Sanxenxo, a 17 de marzo de 2024, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANXENXO (PONTEVEDRA), 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos I llegará, previsiblemente, este miércoles al municipio pontevedrés de Sanxenxo con motivo las regatas que lleva su nombre y que se celebrarán durante este fin de semana.

Así lo han señalado fuentes de su entorno consultadas por Europa Press, que han puntualizado que el padre de Felipe VI no asistirá a toda la competición. Esto, que es inusual, se debe a que el domingo recibirá en Francia el Premio Saint-Simon por sus memorias 'Reconciliación'.

La competición, de carácter internacional, se desarrollará durante tres jornadas --viernes, sábado y domingo-- y Juan Carlos I ya figura inscrito como patrón del 'Bribón', según la información de la Federación Galega de Vela.

El regreso del rey emérito a Sanxenxo se produce, además, semanas después del fallecimiento de Josep Cusí, amigo personal de Juan Carlos I y socio de honor del Real Club Náutico de Sanxenxo, que visitó en numerosas ocasiones la localidad pontevedresa.

Esta será la cuarta visita que el padre de Felipe VI realiza a Galicia en lo que va de año.