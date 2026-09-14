Julio Torrado (PSdeG) denuncia que en Galicia "hay más gente que nunca" esperando por una cita médica, 378.749 gallegos

El diputado del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del Grupo parlamentario Socialista, Julio Torrado, ha expuesto este lunes los datos oficiales de las listas de espera del Sergas para insistir en que continúan "batiendo récords", con 378.749 gallegos esperando por una cita médica, "un récord histórico".

Según ha explicado el diputado socialista en una rueda de prensa ofrecida este lunes, las cifras corresponden al 30 de diciembre de 2025, el último corte publicado por el Sergas, y están colgadas en la propia web del organismo.

"Son 20.591 personas más que un año antes y 18.299 más que seis meses antes. No es una valoración nuestra ni un cálculo de parte. Es la web del Sergas, que fuimos a consultar y comprobar estos días", ha subrayado Torrado. "No solo espera más gente, sino que espera más tiempo. Y en las tres grandes categorías", ha apostillado.

En base a estos datos, la media para una prueba diagnóstica está en 97,8 días, 10,5 más que a finales de 2024. Para una operación, en 72,8 días, casi seis más. Para una primera consulta con el especialista, en 62,6 días.

Además, tal y como ha apuntado Torrado, han evitado la comparación solo de un año a otro y, teniendo en cuenta que comparar con la pandemia "no tendría ningún sentido". Por ello se han ido hasta diciembre de 2019, el último año prepandemia.

"La conclusión es que en 2019 esperaba menos gente y esperaba menos tiempo en cualesquiera de las categorías. En la lista quirúrgica esperaban entonces 32.750 personas. Hoy son cerca de 50.000", ha explicado.

"LA LISTA REAL ES MAYOR"

Por otra parte, el portavoz socialista ha insistido en que las cifras oficiales "se quedan cortas", puesto que no se entra en la estadística hasta que el paciente recibe la cita, aunque él ya esté esperando porque le hayan dicho que se le llamará cuando sea posible.

"Pueden pasar semanas o meses. Por ello, todo el mundo en este país sabe que la lista real es mayor", ha remarcado. "No tiene mucho sentido mantener un sistema que cuenta mal para salir mejor en la comparativa. La mayor parte de los países europeos computan desde el primer contacto", ha apostillado.

Por ello, ha recordado, el grupo socialista ha propuesto en diversas ocasiones cambiar el sistema de cómputo para que "refleje lo que pasa de verdad" y se puedan evaluar las políticas públicas "con criterio", pero siempre se han topado, lamenta, con la negativa del PP.

Torrado también se ha referido a la "falta de transparencia". Los datos de listas de espera se publican normalmente dos veces al año, pero a mediados de septiembre de 2026, todavía no se conocen los del primer semestre del año.

El diputado socialista se ha dirigido directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para pedirles que entren en el debate. "Cada vez que presentamos un dato somos unos mentirosos, cada vez que hacemos una valoración somos unos alarmistas, y la culpa siempre acaba siendo de Pedro Sánchez. Así no se puede debatir", ha sentenciado.

"Presumimos constantemente de tener un sistema sanitario cada vez más moderno y hay una fascinación tecnológica del Gobierno de Rueda que inaugura máquinas como quién toma cafés, pero cada vez hay más gente esperando y cada vez espera mas tiempo. Eso es inasumible", ha concluido.