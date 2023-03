El juzgado anula el voto telemático de una diputada del BNG en un pleno de la Diputación de Lugo

LUGO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo contencioso ha anulado el voto telemático emitido por la diputada nacionalista Mónica Freire en el pleno de la Diputación Lugo celebrado en mayo de 2022 por "no darse las condiciones necesarias para hacerlo". La resolución judicial, con fecha del 20 de marzo, supone la nulidad de los acuerdos adoptados gracias al voto ahora invalidado.

En un comunicado, en el que el portavoz de los populares en la Diputación, Javier Castiñeira, ha sostenido que "el gobierno de la Diputación de Lugo hizo trampas en las votaciones del pleno de mayo de 2022" con el voto telemático de esta diputada que permitió "tumbar" mociones presentadas por el PP.

El PP recuerda que la corporación provincial está conformada por 25 diputados, de los que 12 son del Partido Popular, mientras que socialistas y nacionalistas suman 13. Según indica, en la sesión estaban ausentes el presidente, José Tomé, y la diputada Mónica Freire, por lo que los 12 representantes del PP se podían imponer a los 11 del grupo de gobierno. Con todo, señala que el voto telemático, ahora anulado, permitió a la presidenta del pleno romper el empate con su voto de calidad.

El diputado popular asegura que se trató de un voto "trascendental" porque permitió que el bipartito sacase adelante una de sus propuestas y tumbase la del PP. "La iniciativa del gobierno provincial pretendía conseguir cambios en el programa de la Xunta Coidados Porta a Porta sin tener en cuenta el voto telemático de la diputada nacionalista, sería rechazada.

Además, apunta que las mociones del PP no salieron adelante precisamente porque fue admitido ese voto telemático, que era "ilegal", de la diputada nacionalista, que no estaba presente en el pleno pese a que nos los motivos que esgrimieron "no son los que dice la ley".

La portavoz popular aclara que "esa diputada estaba haciendo ese día otras funciones en Ribadeo". En esa sesión plenaria, recuerda el PP, "estaba de presidenta del pleno la nacionalista Maite Ferreiro --vicepresidenta de la Diputación-- por ausencia del titular, José Tomé, que era lo que permitía que el PP, con doce votos, ganase en votos al bipartito.

"Desde el PP queremos que el gobierno de la Diputación de Lugo pida disculpas al Partido Popular y a todos los lucenses, especialmente la vicepresidenta de la Diputación y entonces presidenta del pleno que permitió que de forma ilegal votase una compañera suya telemáticamente".

Los populares exigen que se desestime la propuesta del bipartito de reclamar a la Xunta cambios en el programa Coidados Porta a Porta, y que sean estimadas las mociones del PP.

Una de las iniciativas populares era para crear una comisión de seguimiento de cómo se hizo la liquidación de Suplusa; la otra, pedía que la Diputación constituya un fondo de anticipos para ayudar a los ayuntamientos que en ocasiones no tienen liquidez, elaborado con criterios objetivos y no según la decisión unilateral del equipo del gobierno.

"Una vez más, se demuestra que la forma en la que actúa el bipartito sobrepasa en ocasiones sus funciones, como pasó en el pleno de mayo de 2022", ha apuntado.