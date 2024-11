Korn, nueva confirmación para el Resurrection Fest de 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Korn, banda pionera del nu metal, es otra de las actuaciones confirmadas para la 20ª edición del Resurrection Fest, que se celebrará entre el 25 y el 28 de junio de 2025 en Viveiro (Lugo).

La banda californiana regresará a España después de ocho años y se suma así a otros grupos ya confirmados para el 'Resu': Slipknot y Judas Priest.

Precisamente, este concierto será uno de los más esperados en el festival de A Mariña debido a que se cayó del cartel a última hora en 2022.

Jonathan Davis y su grupo ofrecerá un concierto en el que sonarán algunos de sus mayores éxitos, como 'Freak On a Leash', 'Blind' o 'Falling Away From Me'.

Por su parte, los abonos del festival se pondrán a la venta este viernes, 22 de noviembre, a partir de las 13,00 horas en la web oficial (http://resurrectionfest.es).