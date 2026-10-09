Lara Méndez coordinará la campaña del PSdeG para las elecciones generales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, será la coordinadora del campaña de los socialistas gallegos de cara a los comicios generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre y contará con el gerente del partido, Luis Ángel Lago Lage, como vicecoordinador general.

Forman parte del Comité Electoral Nacional Galego como coordinadores en el territorio, el responsable de Organización en la provincia de A Coruña, Diego Fernández López; la diputada en el Congreso por la provincia de Lugo, Patricia Otero; el secretario de Organización del PSOE en Ourense; Antonio González Fiuza; y el también diputado en la Cámara baja por la provincia de Pontevedra, Luis Gómez Piña.

En el comité de estrategia estarán distintos cargos socialistas como la senadora Carmela Silva; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, Alberto Varela; los secretarios provinciales de A Coruña, Pontevedra y Ourense, Bernardo Fernández, David Regades y Álvaro Vila; así como la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela; así como los parlamentarios autonómicos Aitor Bouza y Carmen Rodríguez da Costa.

La coordinación sectorial correrá a cargo de distintos cargos del partido en distintas áreas como Natalia González Benéitez, Nicolás González Casares, Silvia Longueira o Julio Torrado, entre otros.

El comité electoral se completa con los responsables de comunicación, administración y redes sociales. Además, Patricia Iglesias asumirá la asesoría jurídica.