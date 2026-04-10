Lara Méndez culpa al PP de una "demolición deliberada" del bienestar: "De 'Galicia calidade' a 'Galicia caridade'"

Archivo - Lara Méndez (PSdeG) y Elena Candia (PPdeG), en el pleno del Parlamento (imagen de archivo) - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha culpado al Partido Popular y al Gobierno gallego de llevar a cabo una "demolición deliberada" del Estado de Bienestar en la comunidad y llevar a cabo una política que cambia los derechos por "bonos". "La 'Galicia calidade que tanto predican se convierte en 'Galicia caridade'", ha sentenciado.

La también secretaria de Organización de los socialistas gallegos ha culpado a los populares de iniciar en 2009 una "etapa de demolición" de los derechos y avances sociales logrados durante el gobierno del bipartito y ha sostenido que la Galicia dibujada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el Grupo Parlamentario Popular en el debate de política general con un "relato triunfalista y cifras discutibles no coincide con la vida real de la gente".

Lara Méndez ha sido la encargada de defender en la última de las jornadas del Debate sobre el Estado de la Autonomía las 40 propuestas de resolución impulsadas por su formación y que, según ha dicho, buscan "reconstruir los derechos desmantelados por el Partido Popular".

"La calidad de vida de la ciudadanía, porque esa 'Galicia calidade' que tanto predican se convierte en 'Galicia caridade' con un modelo político que, según ha denunciado, "genera dependencia y, por lo tanto, clientelismo". "Esa es la práctica del Partido Popular", ha censurado.

Dicho esto, ha afeado a los populares unas "cifras en rojo" con un "más demandantes de vivienda que nunca", listas de espera o falta de plazas de residencias. "Durante 17 años erosionaron las bases creadas y, ahora, frente a esos problemas estructurales en vivienda, en sanidad... responden con bonos", ha insistido.

Lara Méndez ha atribuido esta política de la Xunta a una "falta de planificación" y ha defendido las propuestas de su formación para alcanzar retos como reducción de las listas de espera, la reforma del modelo asistencial de la atención primaria, un nuevo plan de salud mental realmente ejecutado y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

También ha reivindicado una transición energética justa y ha advertido de la intención del Gobierno gallego de pasar de pilotar su política industrial alrededor de la "opacidad de Altri" a "un chiringuito que nace opaco" como Recursos de Galicia. "Su modelo industrial está claro y, además, es fácil de entender. El dinero es público, pero los beneficios se reparten entre sus amigos con total opacidad", ha censurado.

En una intervención en la que también ha defendido la oferta de su formación para crear una comisión bilateral Estado-Xunta que participe en las decisiones de los aeropuertos, ha vuelto a instar al Gobierno gallego a aceptar la condonación de la deuda al asegurar que "nadie entiende" esta negativa.

También ha insistido en que la Xunta debe actuar con "coherencia" y poner en marcha la gratuidad de las autopistas de titularidad autonómica como reclama de las estatales. Además, ha subrayado la necesidad de una "Galicia productiva y una Galicia sin fuegos", con un nuevo modelo integral de prevención frente a los incendios.

Tras desgranar también las peticiones del PSdeG para los sectores primarios, los ayuntamientos, ha emplazado también a la Xunta a poner en marcha una política turística que tenga como "único pilar" al Camino de Santiago.

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG ha emplazado a la Xunta a cumplir la Carta europea de las lenguas minoritarias, a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a decir "alto y claro no a la guerra".

"Abandonen la Galicia de la caridad y apuesten por los derechos de las personas", ha finalizado.