Laza, Cambados y Padrón, únicos municipios con nivel máximo de restricciones desde este viernes

Otros 6 ayuntamientos tendrán restricciones del nivel alto y 29 de nivel medio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Laza (Ourense), Padrón (A Coruña) y Cambados (Pontevedra) son, desde este viernes a las 00,00 horas, los tres únicos de Galicia que permanezcerán con el nivel máximo de restricciones, en atención a su situación epidemiológica, tal y como decidió el pasado martes el comité clínico que asesora a la Xunta y tal y como se ratifica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicado este miércoles.

Así, la autoridad sanitaria ha determinado que estos tres ayuntamientos, debido a la incidencia acumulada en número de contagios tendrán las máximas limitaciones, lo que significa que estarán cerrados perimetralmente, la hostelería cerrada (salvo entrega a domicilio o recogida para llevar) y las reuniones se ciñen a convivientes.

Por otra parte, los ayuntamientos de Vilanova de Arousa y Cualedro, verán aliviadas sus medidas restrictivas, al haber mejorado su situación. Así, Vilanova de Arousa pasará a estar en nivel alto, junto con otros cinco municipios: A Laracha (que mantiene su situación), Ribeira (mantiene su nivel), Oleiros, Lobios y Cangas (éstos aumentan el nivel de restricciones).

En estos casos, aunque no hay cierre perimetral, la hostelería solo puede dar servicio en terrazas exteriores, cuyo aforo máximo será del 50 %.

NIVEL MEDIO Y MEDIO-BAJO

Por otro lado, se aplicarán a partir de este viernes medidas de nivel medio (hostelería al 30 % en interior y al 50 % en terrazas, y limitación de reuniones a 4 personas en interior y a 6 en exterior) en Ames, Betanzos, Melide, Noia, Ordes, Lalín, Silleda, Toén, Cerdedo-Cotobade, Soutomaior, Tomiño, Gondomar, Salceda de Caselas, Fornelos de Montes, Chantada y Carballeda de Valdeorras, que mantienen su situación epidemiológica.

En nivel medio también estarán Fisterra, Barbadás, Bueu, Moraña, Santiso, Carral, Moaña, Valga, Cuntis y Pontecaldelas, que verán aumentadas sus restricciones; así como Cualedro, A Pastoriza y Marín (que suavizarán las restricciones que tenían hasta ahora).

El resto de ayuntamientos gallegos estará en nivel medio-bajo de restricciones (hostelería al 50 % en el interior y al 75 % en terrazas), incluida la ciudad de Vigo, tal y como ha comunicado Sanidade tras analizar el resultado de los últimos cribados.

RATIFICACIÓN DEL TSXG

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado, según auto hecho público en las últimas horas, las medidas propuestas por la Xunta para la gestión de la pandemia, una vez que ha dejado de tener efecto, el pasado domingo, el estado de alarma.

En concreto, el alto tribunal gallego ha ratificado el cierre perimetral y el toque de queda entre las 23 y las 6 horas de la madrugada en los ayuntamientos gallegos en riesgo extremo (más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) y las restricciones en las reuniones, tanto para este grupo de municipios como en toda Galicia entre la 1 y las 6 de la madrugada.

Además, la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo también ha aprobado las limitaciones en los encuentros. Así, las reuniones de no convivientes están limitadas a seis personas en exteriores y a cuatro personas en interiores, incluidos los domicilios privados, en el conjunto de municipios gallegos. En el caso de los que tienen restricciones máximas, no puede haber encuentros de personas que no convivan.