Un libro de la USC con cartas de Alejandra Murguía, hija de Rosalía de Castro y Manuel Murguía, revela datos sobre ellos - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) acaba de publicar 'Cartas de Alejandra Murguía de Castro a Ángela Santamarina (1916-1925)', un epistolario que busca "dar voz" a la autora de estas misivas, "completamente ensombrecida" por sus padres, Rosalía de Castro y Manuel Murguía. Sobre ambos, la obra aporta datos hasta ahora desconocidos.

El libro ha sido presentado este viernes en Santiago en un acto con la presencia de, entre otros, la profesora e investigadora Dolores Vilavedra, encargada de la edición del volumen. Este es el primer título de la nueva Biblioteca da Cátedra Rosalía de Castro. La publicación está a la venta en la Libraría Dixital da USC por un precio de 12 euros.

Vilavedra, según recoge la USC, reivindica el interés propio de Alejandra Murguía, que, a pesar de "tener mucho que hacer y decir", quedó invisibilizada en detrimento de sus progenitores. Además, el epistolario también reconstruye durante una década la amistad entre ella y Ángela Santamarina, "vinculadas por numerosos intereses y afectos, pero separadas por una notable distancia económica y social", incide la institución académica.

Entre los datos más reveladores sobre Rosalía de Castro, la editora destaca que "Alejandra habla de que su madre tuvo cinco abortos". Esta información invita a repensar aspectos de su relación con Murguía, el desarrollo de su obra y silencios en su trayectoria editorial. Según su editora, también puede "arrojar luz" sobre algunos de sus poemas y favorecer nuevas lecturas e interpretaciones.

Además, el volumen ofrece información sobre Rosalía como escritora profesional y sobre la gestión que la familia realizó de sus derechos de autora. Las cartas permiten acercarse a las negociaciones, dificultades y rifirrafes con las editoriales dentro de un instante en el que la conservación y administración del legado de la autora había pasado a las manos de sus hijas.

En relación a Manuel Murguía, en palabras de su editora, contribuye a "desmitificar" su figura. Las cartas presentan a un padre "absorbente y tiránico", aunque también "profundamente admirado y querido por sus hijas". A su vez, el epistolario deja constancia de la "precariedad extrema" en la que se desarrollaron las últimas década de su vida y ofrece datos sobre los avatares sufridos por su biblioteca tras su fallecimiento, según avanza la USC.

CARRERA INTERRUMPIDA

Alejandra Martínez-Murguía de Castro nació en Santiago de Compostela en 1859 y fue la primogénita de Rosalía de Castro y Manuel Murguía. Dibujante, pintora e ilustradora, realizó acuarelas, retratos y grabados, fue maestra de su hermano Ovidio Murguía y colaboró en la prensa ilustrada de su tiempo. Sus trabajos aparecieron en La Ilustración Gallega y Asturiana, dirigida por Manuel Murguía. La prensa de la época llegó a presentarla como una de las nuevas promesas del arte gallego.

También participó en la construcción gráfica de los símbolos del galleguismo. Está documentado que fue la autora del diseño del estandarte encargado en 1891 por el Centro Galego da Habana, una pieza con alegorías y elementos heráldicos que incorporaba la banda azul transversal sobre fondo blanco. La investigación contemporánea la sitúa en el proceso colectivo del que surgió la bandera gallega, aunque no existe una prueba definitiva que permita atribuir a una sola persona el diseño actual.

"Su trayectoria, sin embargo, estuvo marcada por las renuncias", perfila la institución académica. Tras la muerte de Rosalía en 1885, asumió el cuidado del padre y de sus hermanos, relegando sus propias aspiraciones profesionales. Llegó a rechazar un puesto como restauradora en el Museo del Prado porque Manuel Murguía no aprobaba que se marchase a Madrid, "una oportunidad que podría haberle permitido desarrollar una carrera artística independiente", incide la USC.