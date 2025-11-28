La licitación de las obras de la Torre do Reloxo de la Catedral de Santiago ascenderá a 2,4 millones

Archivo - Catedral de Santiago Berenguela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov.

El presupuesto base de licitación de las obras de restauración de la Torre do Reloxo de la Catedral de Santiago ascenderán a un total de 2.455.751,02 euros (IVA incluido).

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio de contratación del proyecto de rehabilitación integral de la torre también conocida como Berenguela por parte del Arzobispado de Santiago.

El procedimiento es de libre concurrencia y las empresas interesadas podrán obtener la documentación en la web https://archicompostela.org/perfil-del-contratante/.

Además, podrán contactar con el Arzobispado de Santiago de Compostela a través del teléfono 981 57 23 00 y del correo electrónico contratacion@archicompostela.org.

El plazo de presentación de ofertas es de 46 días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, por lo que el plazo finaliza el 13 de enero de 2026, a las 14,00 horas.