Las lluvias dejan más de 53 litros acumulados por metro cuadrado en Santa Comba (A Coruña)

Archivo - Dos mujeres caminan bajo la lluvia en el paseo marítimo de A Coruña, Galicia (España), a 30 de enero de 2021. Este sábado Galicia está afectada por una borrasca denominada 'Justine' que ha dejado cielos cubiertos con precipitaciones, localmente - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado 53,7 litros de agua acumulados por metro cuadrado en la estación de medición de Fontececada, en Santa Comba (A Coruña).

Además, otros municipios de la provincia, como Rois, han acumulado 42.4 litros, unos valores similares a los 40,9 litros por metro cuadrado a lo que se llegó en Oia, Pontevedra.

En la jornada de este viernes, la costa y parte del interior de las provincias de A Coruña y Pontevedra permanecen en aviso amarillo por acumulación de lluvia y oleaje.